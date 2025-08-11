Dừng xe trên cao tốc đi câu cá, tài xế bị CSGT lập biên bản 11/08/2025 10:56

(PLO)- Một tài xế đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vì hành vi dừng xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để xuống sông câu cá.

Ngày 11-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Dừng xe trên cao tốc đi câu cá, tài xế bị CSGT lập biên bản.

Trước đó, vào chiều 9-8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đã phát hiện ô tô mang biển số 43A-xxx.xx đang dừng đỗ sai quy định tại km35+935.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là một người đàn ông 43 tuổi (ngụ tại phường An Khê, TP Đà Nẵng). Người này thừa nhận đã dừng xe trên cao tốc để đi xuống khu vực dòng sông để câu cá.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế về lỗi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế này để xử lý theo quy định của pháp luật.