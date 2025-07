Tạm ngừng phiên tòa vụ 'hot boy' Tống Đông Khuê bị bạn gái cũ kiện đòi gần 44 tỉ đồng 28/07/2025 15:55

Ngày 28-7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi và bị đơn là ông Tống Đông Khuê.

Tại phiên tòa, bà Nhi vắng mặt, người đại diện cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà có mặt. Ông Tống Đông Khuê và người đại diện có mặt.

HĐXX đã tạo điều kiện để các bên có thể thương lượng, hòa giải. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý và ngay từ phiên tòa sơ thẩm các bên đã không có ý định hòa giải.

Đại diện phía bị đơn cho rằng, bà Nhi và ông Khuê có quan hệ sống chung như vợ chồng và không có chuyện vay mượn tiền bạc.

Bà Nhi chuyển khoản nhiều lần nhưng không ghi rõ nội dung, không thể hiện ông Khuê nợ tiền bà Nhi. Bà Nhi là người đầu tư mua xe, tự thanh toán hoặc nhờ ông Khuê chuyển tiền.

Sau khi các bên trình bày, HĐXX đã có quyết định tạm ngừng phiên tòa để các bên cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ là các hợp đồng mua bán xe, làm rõ một số vấn đề trong vụ kiện...

Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX ấn định sau.

TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ 'hot boy' Tống Đông Khuê bị bạn gái cũ kiện đòi lại gần 44 tỉ đồng. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 28-2, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) - nay là TAND Khu vực 15 - TP.HCM, đã tuyên buộc ông Khuê trả cho bà Nhi gần 44 tỉ đồng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Nhi và ông Khuê có quan hệ tình cảm. Từ năm 2020 đến năm 2022, bà Nhi đã nhiều lần chuyển tổng cộng 106,8 tỉ đồng cho ông Khuê. Số tiền này, ông Khuê nhờ bà Nhi đứng ra vay để đầu tư, mua bán siêu xe... Ông Khuê đã trả lại 46,1 tỉ đồng và còn nợ 60,7 tỉ đồng.

Luật sư của bà Nhi cho rằng giữa bà và ông Khuê chưa đăng ký kết hôn nên không phải vợ chồng hợp pháp. Số tiền bà Nhi đã chuyển cho ông Khuê không phải tài sản chung. Hai bên không có chứng cứ, tài liệu thể hiện quan hệ làm ăn.

Phía bị đơn cho rằng, ông Khuê và bà Nhi đã tổ chức lễ đính hôn và sống như vợ chồng. Bà Nhi yêu cầu ông Khuê trả tiền vay nhưng không có hợp đồng vay; các giao dịch chuyển khoản đều không ghi nội dung trả nợ vay.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2022, bà Nhi đã nhiều lần yêu cầu ông Khuê chuyển tổng cộng hơn 53,7 tỉ đồng để mua bán các siêu xe như Maybach, Roll Royce, Ferrari… Ông Khuê chỉ chuyển tiền theo lệnh của bà Nhi, không nắm rõ thông tin.

Là một trong số 9 người làm chứng, ông Phan Công Khanh (hiện là bị can trong một vụ án khác) trình bày, quen biết với ông Khuê do mua bán xe từ năm 2021. Tiền và những lần giao dịch do ông Khuê chuyển khoản cho ông Khanh là tiền mua xe. Ông Khanh không có ý kiến gì do không biết bà Nhi và không liên quan tới tranh chấp của hai người.

HĐXX sơ thẩm xác định việc ông Khuê cho rằng nội dung chuyển khoản không thể hiện việc vay tiền nhưng không chứng minh được việc bà Nhi tặng cho ông 60,7 tỉ đồng.

Ông Khuê cho rằng hai người đang sống chung và đã đính hôn nên việc vợ chồng chuyển khoản cho nhau nhằm mục đích tiêu xài là không có cơ sở. Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Như vậy, giữa ông Khuê và bà Nhi chưa đăng ký kết hôn nên không là vợ chồng hợp pháp và giao dịch giữa hai bên không phải phục vụ sinh hoạt của vợ chồng

Tòa cũng xác định, ông Khuê cho rằng nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của bà Nhi nhưng không đưa ra được chứng cứ chuyển khoản. Ngoài ra, lời khai của ông Khanh thể hiện, ông Khanh mua bán xe với ông Khuê và do ông Khuê chuyển khoản thanh toán.

Theo tòa, số tiền gần 44 tỉ đồng là tài sản của bà Nhi, do đó bà Nhi khởi kiện yêu cầu ông Khuê trả lại là phù hợp.