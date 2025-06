Tân Giám đốc Công an Nghệ An: 'Luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu' 13/06/2025 20:28

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định Đại tá Đinh Việt Dũng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 13-6, tại TP Vinh, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng, tân Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Lý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định về việc điều động Đại tá Đinh Việt Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 11-6-2025 và quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An- giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng và đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Thủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Việt Dũng cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tin tưởng giao trọng trách cho ông.

Tân Giám đốc Công an Nghệ An chia sẻ đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm to lớn trên cương vị mới mà Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao phó. Ông cũng nhận định là cơ hội để phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết trong nhiệm vụ được giao, nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin yêu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An)- tân Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Trên cương vị mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, luôn đồng hành, lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với các ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ đã dày công xây dựng, vun đắp, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An anh hùng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.