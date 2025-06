Tây Ban Nha sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt cao tốc 10/06/2025 07:00

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp, ngày 9-6 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào tháng 4-2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Pedro Sanchez sau chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào tháng 4-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến lãnh đạo cấp cao Tây Ban Nha.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha - Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Hai nhà lãnh đạo khẳng định lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Nghị định thư về hợp tác tài chính song phương mới ký kết, cũng như sớm họp Phiên thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025 nhằm khai thác tối đa những tiềm năng và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt mức 8 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), cũng như ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU); đồng thời đề nghị hai bên cần tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc vào một thị trường.

Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn cử nhóm công tác sang Tây Ban Nha để học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong phát triển ngành công nghiệp đường sắt, phía Tây Ban Nha hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha nhất trí với các nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng việc tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các nước rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tây Ban Nha muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam; đặc biệt, là quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới hiện nay, Tây Ban Nha sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này và sẵn sàng đón nhóm công tác của Việt Nam.

Đồng thời, Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, khai thác các tiềm năng to lớn của EVFTA.

Thủ tướng Tây Ban Nha trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 4 về Tài chính phát triển (FfD) do Tây Ban Nha sắp tổ chức để tiếp tục thảo luận nhiều hơn nữa về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã cùng trao đổi về các phương hướng thúc đẩy chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, quản trị và an ninh; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.