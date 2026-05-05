Tây Ninh: Kỷ niệm 50 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An giữ vững biên cương 05/05/2026 13:33

Ngày 5-5, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (5/5/1976 - 5/5/2026).

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Biên phòng Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trần Văn Năm; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.

Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phát biểu ôn lại truyền thống 50 năm Biên phòng tỉnh Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, theo Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, ra đời trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, ngày 5-5-1976, lực lượng Công an nhân dân vũ trang hai tỉnh Long An và Kiến Tường chính thức hợp nhất thành Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An.

Trong giai đoạn 1976 - 1979, lực lượng này đã nhanh chóng củng cố tổ chức, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đây là giai đoạn ác liệt, ghi dấu nhiều chiến công và sự hy sinh to lớn. Toàn lực lượng đã tham gia 372 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 1.406 đối tượng địch, làm bị thương 2.020 tên, bắt sống 309 tên và thu giữ 165 khẩu súng. Riêng lực lượng Công an nhân dân vũ trang Long An đã trực tiếp tiêu diệt 325 tên địch, làm bị thương 224 tên, thu 30 khẩu súng. 75 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 215 người khác mang thương tật suốt đời.

Tự hào 50 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Không chỉ chiến đấu, lực lượng còn triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân vì an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng chống gián điệp, biệt kích và các hoạt động phá hoại nội địa. Từ tháng 11-1979, lực lượng chính thức mang tên Bộ đội Biên phòng, từng bước hoàn thiện tổ chức và mở rộng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Qua các giai đoạn phát triển, Bộ đội Biên phòng Long An không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là buôn lậu, xâm nhập trái phép và các hoạt động chống phá.

50 năm Bộ đội Biên phòng Long An vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Song song đó, công tác đối ngoại biên phòng được chú trọng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Campuchia. Lực lượng cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới thông qua nhiều hoạt động thiết thực như giúp dân phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa mù chữ và nâng cao đời sống người dân.

Trong suốt 50 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng trong suốt chặng đường đã qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu cũng đề nghị lực lượng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

50 năm Bộ đội Biên phòng Long An viết tiếp trang sử biên cương.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã sáp nhập vào Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Đây không chỉ là sự kiện mang tính tổ chức mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao Bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc vẫn được viết tiếp bằng sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, họ vẫn vững vàng nơi biên cương, giữ trọn lời thề danh dự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.