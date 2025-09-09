Thanh niên lừa gần 1 tỉ đồng bằng chiêu mua gà qua mạng 09/09/2025 17:30

(PLO)- Thanh niên lập Zalo “Tuấn gà ta” để lừa mua gà, thuê người bắt gà rồi chiếm đoạt hơn 947 triệu đồng.

Ngày 9-9, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi; ngụ xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, Khanh nảy sinh ý định lừa đảo chủ các trại gà. Đầu tháng 3-2024, Khanh mua sim điện thoại không chính chủ, tạo tài khoản Zalo tên “Tuấn gà ta” để tìm người mua bán.

Ngày 30-3-2024, Khanh liên hệ chị Trần Thị Thanh Trúc (xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ) đặt mua 3.000 con gà tre với giá 73.000 đồng/kg. Sau đó, Khanh thuê tài xế và nhân công đến bắt gà. Tổng cộng, nhóm đã bắt 5.440 con, trọng lượng hơn 6 tấn.

Thanh niên lập Zalo “Tuấn gà ta”, lừa mua gà để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Khi đến thời điểm thanh toán, Khanh viện lý do “ngân hàng bị sự cố” nên không chuyển tiền.

Để tạo lòng tin, Khanh chỉ chuyển khoản 20.000 đồng và chụp màn hình gửi cho chị Trúc. Ngay trong đêm, Khanh chỉ đạo tài xế chở gà đi Đắk Lắk, Kon Tum, Long An và Bình Dương giao cho nhiều người. Tiền bán gà được chuyển vào tài khoản của vợ Khanh.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, theo kết luận định giá là hơn 477 triệu đồng, gồm hơn 5.400 con gà tre và 220 lồng gà.

Ngoài vụ này, Khanh còn thực hiện thêm 3 lần lừa mua gà khác với thủ đoạn tương tự. Tổng tài sản Khanh lừa đảo chiếm đoạt là hơn 947 triệu đồng.