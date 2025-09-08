Dựng chuyện thương tâm bé gái bị bắt cóc để lừa đảo 08/09/2025 16:01

(PLO)- Huy dựng lên câu chuyện thương tâm về một bé gái 5 tuổi ở Huế bị bắt cóc để lừa đảo hơn 80 triệu đồng của các nhà nhà hảo tâm.

Ngày 8-9, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (23 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), quản trị viên trang Fanpage “Tin Việt - Cam”, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy là người đã dựng chuyện về vụ bắt cóc trẻ em nhằm lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng để chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Huy dựng chuyện bé gái 5 tuổi ở Huế bị bắt cóc để lừa hơn 80 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 7-2025, trang Fanpage "Tin Việt - Cam" đăng tải một câu chuyện gây xôn xao dư luận về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại phường Phú Hội (TP Huế), bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay.

Để tăng độ tin cậy, Huy còn sử dụng hình ảnh được cắt ghép mờ nhòe. Câu chuyện giả mạo này đã nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh trật tự.

Mục đích của việc dựng lên câu chuyện thương tâm này là để kêu gọi người dân chuyển tiền "ủng hộ" qua tài khoản cá nhân do Huy cung cấp.

Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện "bắt cóc" chỉ là bịa đặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9-2025, lực lượng chức năng đã xác người đứng sau trang fanpage là Nguyễn Hoàng Huy.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi. Với thủ đoạn này, Huy đã lừa nhiều người chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.