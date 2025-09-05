Lừa đảo trong ngành ngân hàng đã giảm gần 60% nhờ đối chiếu sinh trắc học 05/09/2025 16:39

(PLO)- Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin chi tiết về kết quả đối chiếu sinh trắc học và tình trạng lừa đảo, gian lận trong ngành ngân hàng.

Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học. Ảnh: DNSE

Theo đó, NHNN đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng chủ động triển khai thu thập đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, yêu cầu tất cả các tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học khi đăng ký giao dịch trên kênh số.

Tính đến ngày 15-8, ngành ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số); đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).

Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline. 63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 TCTD và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 TCTD và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID

Trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 15,83% về số lượng và giảm 4,97% về giá trị cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân đang có xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.