Thêm một ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội của VNeID 03/09/2025 10:55

(PLO)- Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã phối hợp cùng Trung tâm RAR thuộc Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản thanh toán để nhận các khoản hỗ trợ và chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, thông qua dịch vụ này, OCB sẽ đóng vai trò ngân hàng thanh toán, lưu giữ tài khoản nhận trợ cấp ASXH, bao gồm: lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hộ nghèo…

Để đăng ký liên kết tài khoản thành công, khách hàng chỉ cần: Đăng nhập VNeID – chọn “An sinh xã hội” – chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Tiếp đến, chọn Ngân hàng Phương Đông (OCB); Điền số tài khoản mở tại OCB và nhấn Tiếp tục (Nhập thêm số CMND 9 số nếu có). Cuối cùng, gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID. Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Khách hàng dễ dàng nhận tiền ASXH nhanh chóng, an toàn qua việc liên kết tài khoản OCB và VNeID.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, khách hàng có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn, minh bạch và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể tải ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Theo thống kê, đến nay đã có hơn 30 ngân hàng và ví điện tử liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội. Điều này cho thấy hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ và đồng bộ.

Mới đây, OCB và Trung tâm RAR cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng OCB OMNI, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng các Cơ quan thực hiện thành công Đề án 06.

OCB và Trung tâm RAR cũng đã ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng OCB OMNI.

Theo như hợp đồng ký kết, OCB và Trung tâm RAR sẽ cùng triển khai: Tích hợp dữ liệu căn cước công dân điện tử vào các quy trình mở tài khoản và định danh khách hàng; Đối chiếu thông tin khách hàng một cách chính xác, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật; Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, mang lại sự tiện lợi và tốc độ vượt trội cho khách hàng.

Sự hợp tác giữa OCB và Trung tâm RAR một lần nữa đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của OCB trong việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, là một bước đi quan trọng, cùng chung tay kiến tạo một hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả - nền tảng cho phát triển kinh tế số, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.