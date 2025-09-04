Vừa đăng ký doanh nghiệp, nhận liền 20 cuộc gọi lừa đảo 04/09/2025 12:25

(PLO)- Một công dân tại Đà Nẵng phản ánh khi vừa đăng ký doanh nghiệp đã nhận ngay 20 cuộc gọi lừa đảo, giả mạo cán bộ Sở Tài chính, cơ quan Thuế.

Ngày 4-9, Sở Tài chính Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến công dân về thông tin nhận nhiều cuộc gọi lừa đảo, mạo danh cán bộ Sở Tài chính, cơ quan Thuế.

Sở Tài chính Đà Nẵng cảnh báo công dân và doanh nghiệp về các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên Cổng Góp ý TP Đà Nẵng, công dân NTM (phường Hòa Khánh) cho hay đã đăng ký doanh nghiệp vào ngày 23-8-2025 với sở Tài chính.

Đến ngày 25-8, chỉ trong 15 phút, người này nhận tổng cộng 20 cuộc gọi tự xưng là Sở Tài chính, cơ quan Thuế Thanh Khê yêu cầu kết bạn Zalo để thực hiện các thủ tục với doanh nghiệp.

“Nhận thấy là những cuộc gọi của đối tượng lừa đảo nên tôi ngắt máy thì lại nhận được tiếp những cuộc gọi với yêu cầu rất khiếm nhã và chửi thề. Trước khi tôi đăng ký doanh nghiệp, tôi không hề nhận được những cuộc gọi như vậy. Nhưng sau khi đăng ký xong lại nhận: Theo công dân M, có thể bảo mật thông tin chưa đảm bảo.

Phản hồi công dân, Sở Tài chính Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức chủ động liên hệ người dân, doanh nghiệp qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt các ứng dụng trên điện thoại di động, yêu cầu kết bạn Zalo để thực hiện các thủ tục với doanh nghiệp.

Sở Tài chính Đà Nẵng đã có các văn bản thông báo về việc cảnh báo hiện tượng mạo danh Sở Tài chính để lừa đảo. Đồng thời gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp điều tra các trường hợp giả mạo.

Sở Tài chính Đà Nẵng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc thực hiện các hướng dẫn không theo quy định từ người lạ qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân và doanh nghiệp cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi.

Sau đó phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, cung cấp bằng chứng đã có cho cơ quan công an.