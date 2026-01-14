Thao túng cổ phiếu, hai cá nhân bị xử phạt 3 tỉ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
Trong đó, 2 cá nhân bị phạt tổng cộng 3 tỉ đồng; 5 người còn lại bị đình chỉ, cấm giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Chiến (Hưng Yên) và ông Trần Quang Cành (Hà Nội), mỗi người bị phạt 1,5 tỉ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Theo UBCKNN, trong giai đoạn từ tháng 4-2023 đến tháng 1-2024, những người này đã sử dụng tổng cộng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu SJS; tạo cung - cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát sinh khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.
Ngoài phạt tiền, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10-1. Hai cá nhân này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.
Cũng liên quan vụ việc này, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt đối với 5 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản chứng khoán, dẫn đến thao túng thị trường. Đó là, ông Vũ Anh Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội), ông Nguyễn Việt Bắc (Bắc Ninh) và ông Nguyễn Đức Đông (Hưng Yên).
5 cá nhân trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng; cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10-1. Cùng với đó, cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.
Bên cạnh việc xử phạt các cá nhân, UBCKNN cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin.
Theo đó, Công ty CP Sân Golf Hà Nội (xã Kim Anh, Hà Nội) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố đầy đủ các thông tin bắt buộc; không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu và tình hình tài chính trong nhiều năm.
Công ty CP Bất động sản HANO-VID (phường Hà Đông, TP Hà Nội) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng với vi phạm tương tự. Ngoài ra, HANO-VID còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với một số tài liệu quan trọng như kết quả chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021 và hàng loạt nghị quyết của người sở hữu trái phiếu liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn các lô trái phiếu phát hành trong năm 2020.