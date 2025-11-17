Thể thao Thiên Trường: Nơi cung cấp giàn tạ đa năng chính hãng, giao hàng toàn quốc 17/11/2025 14:57

(PLO)- Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp thiết bị thể thao thể hình, trong đó Thể Thao Thiên Trường là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng cả nước tin tưởng chọn lựa.

Thương hiệu cung cấp thiết bị thể dục thể hình uy tín

Với hơn 15 năm kinh nghiệm phân phối và lắp đặt thiết bị thể thao, Thiên Trường là một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ luyện tập thể hình, thể thao cho gia đình, trường học, phòng gym, câu lạc bộ, cùng các trung tâm thể thao chuyên nghiệp.

Thiên Trường có hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Ninh Bình (trước đây là chi nhánh Nam Định). Mỗi showroom đều được đầu tư quy mô, trưng bày hàng trăm mẫu thiết bị hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Điểm khác biệt giúp Thể Thao Thiên Trường tạo dựng uy tín trên thị trường chính là cam kết cung cấp hàng chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, cùng dịch vụ giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc. Ngoài ra, chính sách bảo hành lâu dài, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, giúp khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm.

Thể Thao Thiên Trường cung cấp thiết bị thể thao thể hình chính hãng.

Giàn tạ đa năng: Lựa chọn hoàn hảo cho người dùng tập luyện tại nhà

Giàn tạ đa năng là thiết bị hỗ trợ tập luyện thể hình toàn thân, hỗ trợ các bài tập như kéo xô, kéo cáp, ép ngực, gánh tạ, đá chân, gập bụng. Cấu tạo khung thép chịu lực, sơn tĩnh điện chống gỉ, điều chỉnh trọng lượng tạ linh hoạt, sản phẩm hỗ trợ người dùng tập luyện đa dạng, hiệu quả như tại phòng gym chuyên nghiệp.

Tại Thể Thao Thiên Trường, khách hàng dễ dàng tìm thấy các dòng sản phẩm chất lượng cao như HQ-600s, HQ-708, HQ K11, HQ K12… giúp người dùng cải thiện thể hình, tăng cường cơ bắp, rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà.

Tham khảo chi tiết các mẫu giàn tạ đa năng được ưa chuộng tại hệ thống showroom và website của Thiên Trường.

Thiên Trường setup phòng tập gym mini tại nhà cho khách hàng.

Ghế tập tạ: Dụng cụ hỗ trợ linh hoạt trong tập luyện

Song song với giàn tạ đa năng, ghế tập tạ là thiết bị tập luyện quan trọng, hiệu quả, tiện lợi cho người dùng. Ghế tập tạ thiết kế nhỏ gọn, khung sườn chắc chắn, khả năng gấp gọn và điều chỉnh góc độ linh hoạt. Thiết bị hỗ trợ người dùng thực hiện đa dạng các bài tập cho cơ ngực, vai, bụng, tay một cách linh hoạt.

Thể thao Thiên Trường cung cấp nhiều mẫu ghế tập tạ từ cơ bản đến cao cấp, đáp ứng được nhiều nhu cầu tập luyện từ người mới tập đến gymer chuyên nghiệp.

Tất cả sản phẩm do đơn vị phân phối đều được bảo hành rõ ràng, minh bạch theo quy định của nhà sản xuất, cùng hướng dẫn sử dụng cụ thể đảm bảo hiệu quả, an toàn khi tập luyện.

Cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi toàn quốc

Tại Thể Thao Thiên Trường, bạn có thể yên tâm lựa chọn thiết bị tập luyện thể hình chất lượng, giá tốt, cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo. Doanh nghiệp cam kết:

- Tư vấn miễn phí, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu, kinh phí và không gian tập luyện.

- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7, giải đáp mọi thắc mắc người dùng nhanh chóng trong quá trình sử dụng.

- Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp giao hàng, lắp đặt tận nơi trên toàn quốc.

- Bảo hành rõ ràng và minh bạch theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm, Thể Thao Thiên Trường đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trên toàn quốc khi tìm kiếm thiết bị tập luyện thể hình chính hãng.