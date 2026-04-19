Thêm 1 vụ bị khởi tố vì lấy vợ trẻ con 19/04/2026 12:22

(PLO)- Lúc làm chuyện người lớn, bị hại mới chỉ 15 tuổi; nay họ đã là vợ chồng, có với nhau hai mặt con và người vợ đang mang thai đứa con thứ ba thì người chồng vướng vòng lao lý...

Vụ án này bắt đầu từ câu chuyện tình của NMĐ và NTTN, họ quen nhau qua mạng xã hội, nảy sinh tình cảm rồi dọn về sống chung. Trong suy nghĩ của họ, khi hai bên gia đình đều biết và đồng thuận, việc cùng nhau xây dựng cuộc sống, sinh con là lẽ tự nhiên. Nhưng chính sự “tự nhiên” ấy khiến người chồng hiện nay phải vướng vào vòng lao lý.

Tình thế pháp lý nghiệt ngã

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và cáo trạng của VKSND Khu vực 9 - TP.HCM, vụ việc bắt đầu từ năm 2020, khi Đ (sinh năm 2002) quen biết em N (sinh năm 2005) qua mạng xã hội.

Tháng 7-2020, khi Đ đã đủ 18 tuổi, còn N mới 15 tuổi, cả hai nhiều lần làm chuyện vợ chồng tại nơi ở của Đ ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Đến tháng 8-2020, N phát hiện mình đang mang thai, Đ thông báo cho gia đình và được hai bên chấp nhận cho sống chung như vợ chồng dù chưa đăng ký kết hôn.

Năm 2021, N sinh con gái đầu lòng, những tưởng cuộc sống gia đình nhỏ sẽ tiếp tục như bao gia đình khác, nhưng một đơn tố giác xuất hiện khiến Đ bị khởi tố. Theo xác minh của CQĐT, người đứng tên trong đơn tố giác không rõ lai lịch, không xác định được nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định tại thời điểm quan hệ, Đ là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, trong khi N chưa đủ 16 tuổi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tháng 10-2025, Đ bị khởi tố bị can về tội danh này.

Tháng 3-2026, VKSND Khu vực 9 - TP.HCM ban hành cáo trạng, truy tố Đ về tội: "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16" theo điểm a, d khoản 2 Điều 145 BLHS (có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù).

Cơ quan tố tụng cũng ghi nhận Đ không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, đồng thời sau đó đã đăng ký kết hôn cùng N (vào năm 2025) và đã sinh đứa con thứ hai (vào năm 2023).

Nỗi lòng của người trong cuộc

Đối diện với cáo buộc, Đ nói anh thực sự bàng hoàng. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không được học hành, anh gần như không có hiểu biết về pháp luật, càng không ý thức rằng hành vi của mình có thể thành tội phạm.

Đ cho biết năm 13 tuổi đã phải lao động sớm để phụ giúp gia đình, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, hiện tại anh làm nghề mai táng cùng với cha, thu nhập chỉ ở mức đủ sống.

“Khi được cơ quan chức năng giải thích, tôi mới biết và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tôi không dám mong được miễn tội, chỉ mong được xem xét không bị tù giam để có thể tiếp tục đi làm, lo cho vợ con và gia đình” - anh Đ bày tỏ.

Còn N thì cho biết bản thân cũng nghỉ học từ sớm nên không có hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến độ tuổi kết hôn hay các hành vi bị cấm.

Chỉ đến khi làm việc với cơ quan công an và được giải thích cụ thể, chị mới biết hành vi quan hệ khi chưa đủ tuổi của chồng mình là vi phạm pháp luật.

Hiện nay, chị đang mang thai đứa con thứ ba với Đ, sức khỏe yếu nên phải ở nhà, không thể lao động.

Trước đây, sau khi sinh con đầu lòng, N từng đi làm phụ quán để phụ giúp chồng, mỗi ngày kiếm được một khoản nhỏ để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, từ khi có con thứ hai và hiện đang mang thai đứa thứ ba, N buộc phải nghỉ việc để chăm sóc các con nhỏ.

N cho biết cả ba lần mang thai đều ngoài ý muốn, dù đã áp dụng biện pháp tránh thai. Dù vậy, vợ chồng vẫn quyết định giữ lại các con vì “con cái là trời cho”, không nỡ bỏ.

N cũng chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn: Mẹ làm nghề cắt tóc, phải nuôi thêm hai em nhỏ (một người 17 tuổi đã nghỉ học đi làm, một người 15 tuổi còn đang đi học); cha đã xuất gia nên không thể hỗ trợ kinh tế. Vì vậy, gia đình ngoại cũng không có điều kiện giúp đỡ nhiều. Hiện toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc vào chồng.

“Chồng em đi làm lo hết mọi thứ, từ tiền ăn uống, tiền nhà đến nuôi con. Mẹ chồng thì thấy em mang thai sức khoẻ yếu nên đỡ đần giúp em chăm mấy đứa nhỏ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ…” - N nói.

Khi nhận được cáo trạng, N cho biết cả hai vợ chồng vô cùng lo lắng vì không nghĩ sự việc lại dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy.

“Nếu chồng em có chuyện gì, em không biết phải làm sao để nuôi các con. Em vừa mang thai, vừa không có thu nhập”, N xúc động.

N cho biết mong muốn lớn nhất của vợ chồng là các con được học hành đầy đủ, có cuộc sống tốt hơn, bởi trước đây cha mẹ đã không có điều kiện học hành.

“Vợ chồng em nhận thức được sai sót của mình, chỉ mong được tạo điều kiện để chồng em tiếp tục làm việc nuôi con. Hơn nữa, từ ngày quen nhau đến hiện tại, bọn em cũng chưa từng một lần lớn tiếng hay cãi vả” - N bày tỏ.

Nói nước mắt, bà L (mẹ của Đ) nghẹn ngào: "Trước đây, tôi và chồng quen biết rồi về chung sống, có với nhau ba người con nhưng không đăng ký kết hôn; các con đều mang họ mẹ. Gia cảnh khó khăn khiến cả ba phải sớm lao động phụ giúp gia đình. Bản thân tôi không biết chữ, cũng không am hiểu pháp luật. Khi Đ quen N rồi có con, tôi chỉ nghĩ giản đơn: Có con thì lo làm ăn nuôi con”.

Những ngày sau khi nhận cáo trạng, bà L gần như mất ăn mất ngủ. Bởi Đ là trụ cột kinh tế, gánh vác việc nuôi vợ con và đỡ đần cha mẹ già yếu. Cha của Đ cũng làm cùng công việc nhưng sức khỏe sa sút, thu nhập bấp bênh.

Về phần mình, bà L từng trải qua ca phẫu thuật khối u, sức khỏe giảm sút, không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà trông cháu. Những đứa trẻ bà chăm sóc không chỉ là hai con của Đ, mà còn có hai con của người con gái lớn, một con của người con gái út và hai con của người anh ruột đã mất.

“Hai đứa con gái đổ vỡ, có Đ là hạnh phúc. Từ ngày N về ở cùng, tôi thương cũng như con mình. Dù ở trọ từ xưa giờ nhưng gia đình tôi vẫn bên nhau, có gì ăn nấy, có khi không có gạo ăn nhưng vẫn cả nhà vẫn lạc quan” - bà L nghẹn ngào.

Bà T (mẹ của N) cũng mang nặng nỗi lo. Là người mẹ đơn thân, một mình nuôi ba con, bà đã quá quen với cảnh chật vật mưu sinh. N là con lớn, nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ, khi biết con có thai, bà từng khuyên can nhưng vì thương con, bà chấp nhận để con có mái ấm của mình.

Theo bà, mối quan hệ của Đ và N hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc hay dụ dỗ. Hai bên gia đình cũng không có mâu thuẫn, thậm chí còn rất vui vẻ, hòa thuận. Chính vì vậy, khi cơ quan chức năng vào cuộc, bà không khỏi bất ngờ.

“Tôi nghĩ hai bên sui gia đồng ý, gia đình tôi không thưa kiện cũng không có ý kiến gì thì chuyện bình thường. Tự dưng xuất hiện lá đơn tố giác vô danh, không xác minh được người gửi trong khi chuyện xảy ra đã lâu. Hiện, hai đứa nhỏ đang sống hạnh phúc, chăm lo cho con cái, không may Đ có chuyện gì thì người khổ không chỉ có con gái tôi mà còn các cháu của tôi” - bà T nói.

Bà cũng hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình thông gia, bản thân bà cũng vậy, dù hai bên rất muốn giúp các con nhưng không có điều kiện. Bà chỉ mong mọi việc được cơ quan chức năng xem xét thấu tình đạt lý để các cháu còn cơ hội nuôi con, làm lại cuộc đời.