Thị trường vàng dò đáy hay chuẩn bị bứt phá? 24/11/2025 09:11

Ngày 24-11, giá vàng thế giới bước sang phiên giảm thứ ba liên tiếp, song nhịp điều chỉnh khá nhẹ, chỉ xoay quanh 10 USD/ounce mỗi phiên. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 4.053 USD/ounce, thấp hơn khoảng 10 USD/ounce so với chốt tuần trước.

Trái với diễn biến quốc tế, thị trường trong nước gần như án binh bất động. Vàng miếng SJC vẫn duy trì mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh 146 - 148,5 triệu đồng/lượng, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để tạo mặt bằng giá mới.

Giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19-21 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Trong 5 phiên gần nhất, vàng thế giới dao động trong biên độ rộng 100 USD với đáy 3.997 USD/ounce và đỉnh chỉ tiệm cận 4.100 USD/ounce. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở thị trường trong nước, khi vàng miếng ghi nhận mức cao nhất 149 triệu đồng/lượng và thấp nhất 147,3 triệu đồng/lượng. Biên độ hẹp phản ánh tâm lý thận trọng, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ chính sách tiền tệ.

Dữ liệu lao động Mỹ đang trở thành biến số làm nhiễu kỳ vọng về lộ trình điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo sơ bộ của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sau giai đoạn chính phủ đóng cửa cho thấy thị trường lao động vẫn vững hơn dự báo, với 144.000 việc làm được tạo mới trong tháng 10, cao gần gấp ba lần so với ước tính chung khoảng 50.000 việc làm. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,4%, mức cao nhất trong bốn năm, cho thấy các tín hiệu trái chiều trong nội tại nền kinh tế.

Đáng chú ý, báo cáo việc làm tháng 9, dự kiến công bố ngày 3-10 đã bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa nhưng vẫn dựa trên dữ liệu thu thập trước ngày 1-10. Trong khi đó, số liệu tháng 10 sẽ không công bố riêng lẻ mà được tích hợp vào báo cáo tháng 11, dự kiến phát hành ngày 16-12, ngay sau cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.

Chuỗi thông tin này khiến kỳ vọng về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) sắp tới liên tục dao động, thể hiện rõ qua công cụ FedWatch của CME đặt cược khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm xuống còn 32%. Sự biến động trong định giá lãi suất đang trực tiếp chi phối xu hướng vàng, khiến kim loại quý chưa thể bứt phá, dù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.