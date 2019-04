Bắt quả tang cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền

Đầu giờ chiều nay, 19-4, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phụ trách Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt quả tang một thành viên trong đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra.



Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, vào chiều 18-4, từ nguồn tin tố giác tội phạm, công an đã bắt quả tang người này đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.

Hiện công an đang tạm giữ người này nhưng chưa công bố tên tuổi và chi tiết sự việc vì đang tiến hành mở rộng điều tra những người liên quan.

Được biết, đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa gồm 5 người, đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.