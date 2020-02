Chạy đua với việc ban hành văn bản còn nợ đọng

Sự phối hợp giữa các bộ, ngành còn yếu Tại buổi làm việc này, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), cũng nêu hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng văn bản. “Có lẽ vướng mắc bao năm qua là trách nhiệm của các bộ, ngành chưa thực sự cao trong tham gia phối hợp xây dựng văn bản” - ông Ngọc Anh nói.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp. Ảnh: Nhật Bắc Ông đã đưa ra dẫn chứng: Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành cho ý kiến về dự thảo một thông tư và gửi về bộ trước ngày 24-10, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều bộ, ngành chưa gửi. Nếu những bộ, ngành này không gửi ý kiến thì không thể trình được, sẽ bị trả lại để xin ý kiến… Đại diện Bộ Công an sau đó cũng nhận khuyết điểm do “đôn đốc nội bộ chưa được tốt” và cam kết thời hạn để ban hành các văn bản nợ đọng chậm nhất là ngày 15-4. Bộ Công an sẽ trình các dự thảo trước ngày 15-3, trong đó một nửa các dự thảo sẽ trình trước ngày 15-2. Với các văn bản có hiệu lực từ ngày 1-7, Bộ sẽ trình dự thảo trước ngày 15-4.