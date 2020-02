Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tiền nhiều lĩnh vực

Làm rõ mức phạt trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng Ủy ban Pháp luật tán thành bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng, đối ngoại là 30 triệu đồng; đồng tình mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là 250 triệu đồng để thống nhất với Luật Sở hữu trí tuệ. Ủy ban Pháp luật cũng tán thành bổ sung lĩnh vực an toàn thông tin mạng để thống nhất với Luật An toàn thông tin mạng, tuy nhiên đề nghị giải trình rõ hơn về căn cứ quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này là 100 triệu đồng. Đối với lĩnh vực in và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Pháp luật đề nghị làm rõ phạm vi của hai lĩnh vực này để không chồng chéo với các lĩnh vực khác.