Chuyển Bộ Công an điều tra 4 vi phạm tại Gang Thép Thái Nguyên

Về xử lý kinh tế, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo VNS và TISCO thu hồi của MCC các khoản: tiền thuế TISCO đã nộp thay số tiền là 11,6 triệu USD, các khoản chi phí xếp dỡ, bảo quản thiết bị là 4,7 tỉ đồng và phí quản lý Phần C là 708.343 USD; tiền đã chi cho các tổ chức, cá nhân sai quy định hơn 3 tỉ đồng và 439.562,92 USD; giá trị thiết bị từ Phần P chuyển sang Phần C; giá trị thiết bị máy móc (38,8 triệu USD) do MCC cung cấp, có sai khác về quy cách chủng loại, xuất xứ, tên nhà cung cấp, mã hiệu, thông số kỹ thuật, trọng tải và 10 triệu USD tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng… Cùng với đó, rà soát, giảm trừ 7,9 tỉ đồng và 1,3 triệu USD tiền chi thuê tư vấn APAVE, SOFRECO; xử lý số tiền thanh toán sai (Phần C) cho các nhà thầu phụ và giá trị phần việc các Nhà thầu phụ thực hiện Dự án 876,7 tỉ đồng. Đặc biệt, xử lý việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án lên 8.100 tỉ đồng không có cơ sở, không đúng quy định.