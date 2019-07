Cử tri TP.HCM muốn chọn cán bộ phải là ‘tấm gương sáng’

Sáng nay (11-7), kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc. Trước kỳ họp, cử tri TP.HCM đã gửi gắm nhiều tâm tư và bức xúc các vấn đề trong xã hội.



Vì sao nhiều cán bộ vừa bổ nhiệm bị kỷ luật?

Bà Lê Thị Bích Hoa, cử tri phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), cho rằng ở TP.HCM hay nhiều tỉnh, thành khác, công tác quy hoạch nhân sự còn có vấn đề.

Bà Hoa không đồng ý khi có cán bộ lãnh đạo vi phạm, bị kỷ luật, làm mất uy tín với người dân nhưng vẫn còn đương chức, thậm chí còn được bổ nhiệm chức vụ mới. Từ đó, bà đề nghị cán bộ trong quy hoạch phải được chọn lựa kỹ càng, đồng thời giao trung ương giám sát làm sao để những cán bộ được quy hoạch, đề bạt phải là tấm gương sáng, tạo niềm tin cho người dân.

Từ vụ việc tham nhũng của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, cử tri quận Tân Bình đề nghị TP.HCM cần rà soát lại lực lượng thanh tra xây dựng trên địa bàn. Cử tri TP cũng cho rằng phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Cử tri đang nêu ý kiến tại một buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX. Ảnh: TÁ LÂM

Tăng cường xử lý cướp giật, ma túy

Cử tri quận Tân Bình cho biết rất bất an trước nạn trộm cắt, cướp giật giả dạng xe ôm công nghệ và tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Từ đó, cử tri đề nghị HĐND TP chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp sử dụng hiệu quả các hệ thống camera an ninh đã được lắp đặt và tăng cường trấn áp tội phạm.

Cử tri huyện Bình Chánh phản ánh đoạn đường Võ Văn Kiệt giáp quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, người dân khi lưu thông thường xuyên bị kẻ xấu uy hiếp xin tiền. Không chỉ ở xã Tân Kiên, tại xã Lê Minh Xuân cũng rất phức tạp với tình trạng trộm cướp ngày càng gia tăng. Từ đó, cử tri đề nghị cơ quan công an thường xuyên tuần tra, canh gác khu vực này để đảm bảo bình yên cho người dân.

Cử tri quận này còn phản ánh tình trạng cho vay nặng lãi tại xã Vĩnh Lộc A đang diễn ra đã làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, có biện pháp xử lý với các đối tượng này.

Lo lắng về vấn đề ma túy, cử tri quận 6 cho rằng thời gian vừa qua tội phạm ma túy đã gây ra một số vụ án rất nghiêm trọng, vì thế phải đưa các đối tượng này đi cai nghiện bắt buộc. Cử tri cũng đề nghị TP.HCM cần có nghị quyết đầu tư cho các cơ sở cai nghiện để xử lý tốt hơn vấn đề này, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm

Ngoài những vấn đề trên, cử tri các quận, huyện cũng bức xúc về chống ngập, xây dựng trái phép, môi trường, đất đai, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư…, trong đó có vấn đề khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cử tri quận Tân Bình cho rằng phải giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện ở Thủ Thiêm để quyền lợi của người dân trong khu vực được đảm bảo nhất.

Bức xúc với tình trạng quy hoạch treo nhiều năm tại vòng xoay gần Cầu Xáng, cử tri huyện Bình Chánh mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng này, tránh để lâu gây ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của nhân dân.