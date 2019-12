Cựu Chủ tịch Bình Thủy xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 27-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết cựu Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ông Lê Tâm Niệm đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi được điều chuyển về công tác tại Sở này.



UBND quận Bình Thủy, nơi ông Lê Tam Niệm từng làm Chủ tịch.

Cuối tháng 10-2019, ông Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, được điều động về công tác tại Sở Nội vụ và được bố trí công tác tại phòng Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

Tuy nhiên, mới đây, ông Niệm đã có đơn gửi Ban giám đốc xin nghỉ hưu trước tuổi (ông Niệm sinh năm 1965). “Hiện chúng tôi đang xem xét về đơn xin nghỉ của ông Niệm” – Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết thêm.

Trong diễn biến khác, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, cho hay UBKT Thành ủy đã ban hành quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hoàng Vũ, phó trưởng Phòng TN&MT quận Bình Thủy, một trong bốn cán bộ vừa bị bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai tại quận này.

Trước đó, UBKT Quận ủy Bình Thủy cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hồng Khánh (cán bộ Phòng TN&MT quận). Các bị can gồm: Ông Vũ, ông Khánh, ông Huỳnh Trung Thanh (chuyên viên), và Trần Tuấn Anh (cựu chuyên viên) là bốn bị can vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam. Những người này bị cáo buộc là có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, cuối năm 2017, Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai tại quận Bình Thủy. Cụ thể là tình trạng cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém…

Đến cuối năm 2018, UBND quận Bình Thủy đã xử lý trách nhiệm đối với một số cán bộ có liên quan. Sau đó, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký văn bản hủy tất cả kết quả xử lý, kiểm điểm này vì cho rằng mức độ xử lý còn nhẹ.

Tháng 12-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn cán bộ Phòng TN&MT quận Bình Thủy về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.