Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 25-8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết công an, quân đội sẽ hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân Đà Nẵng trong 10 ngày tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”.

Hỗ trợ cung ứng thực phẩm cho 30/45 phường

Theo ông Viên, việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho dân trong 10 ngày tới là thách thức lớn, phải có phương pháp, nỗ lực và có nhiều nguồn hàng hơn mới đáp ứng được, nhất là khi thời gian qua chúng ta quá phụ thuộc vào các siêu thị.

Lãnh đạo Công an TP đã họp, thống nhất sẽ phối hợp với lực lượng quân đội hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm cho các địa phương để “gánh” một phần với Sở Công Thương.

“Thời gian chuẩn bị mất hai ngày, trước mắt cung ứng cho 30 phường, ưu tiên các phường khó khăn. Tối nay chúng tôi sẽ họp để tính thời gian triển khai sớm... Ngay cả nguồn hàng chúng tôi cũng tự tìm được chứ không phụ thuộc vào các siêu thị”- ông Viên cho hay.

Ý kiến này nhận được sự nhất trí cao của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.



Gian hàng lưu động 0 đồng của quân đội trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: PNHĐ

Ông Quảng đề nghị từ TP đến quận, huyện, xã, phường phải tập trung, chủ động xây dựng phương án cung ứng cho người dân ở địa phương mình. Lưu ý chỉ cho phép cửa hàng tạp hóa ở các khu vực rộng rãi, thông thoáng được mở lại, tuyệt đối không cho mở ở các kiệt vì nguy cơ dịch ở đây là rất lớn.

Riêng chợ thì nghiên cứu mô hình chợ tạm ở các phường của quận Sơn Trà, tuy nhiên đảm bảo tốt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các điều kiện phòng, chống dịch.

“Các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ của mình chứ không phải nhiệm vụ của TP hay của một sở, ngành nào đó” - Bí thư Quảng nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng quản lý thị trường, ban quản lý an toàn thực phẩm triển khai công tác kiểm tra về giá cả, chất lượng hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và có báo cáo hàng ngày.

Cương quyết xử lý thông tin sai sự thật

Theo ông Viên, qua theo dõi, mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng viết những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật. Qua đấu tranh một số đối tượng đã nhận lỗi, rút lại, có đối tượng thì kêu nghe người khác kể lại rồi viết, có người thì hiện nay công an vẫn đang phải tiếp tục đấu tranh.

Sáng nay, Công an TP đã xác minh hai trường hợp là shipper lừa đảo trên mạng xã hội, xác định được một đối tượng ở Ninh Bình. Công an TP đã trao đổi với công an địa phương này để đấu tranh.

“Lâu nay lừa đảo trên mạng xã hội thì chúng ta biết có rất nhiều dạng, Công an TP cũng như Sở TT&TT đã cảnh báo nhiều rồi. Giờ đến shipper cũng bị lợi dụng”- ông Viên nói.

Ông đề nghị Sở Công Thương có văn bản thông báo cho các địa phương để thông báo cho dân, chỉ đăng ký mua hàng qua các đơn vị cung ứng, shipper chỉ là người vận chuyển chứ không được nhận đơn hàng.



Lực lượng công an hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khu phong tỏa. Ảnh: TL

Bí thư Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT tổ chức kiểm tra thông tin tiêu cực, không chính xác trên mạng xã hội.

Theo ông Quảng, hiện có nhiều tin giả mang tính chất kích động, hoặc từ vụ việc nhỏ thổi thành phức tạp để xóa nhòa những nỗ lực của cả hệ thống, của người dân trong công tác phòng, chống dịch cũng như việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con. Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Công an TP chỉ đạo cương quyết, xử lý triệt để những thông tin xấu, độc.

“Làm bất kỳ việc gì cũng có hai mặt, cho shipper ra phục vụ người dân thì lại có tình trạng lợi dụng hoặc giả danh để trục lợi. Đấy là hai mặt của vấn đề. Chúng ta phải thấy được mặt nào là mặt tích cực để triển khai thực hiện và phải có trách nhiệm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là đăng tin, đưa tin, chia sẻ thông tin không đúng sự thật”- ông Quảng nói.

Bí thư cũng đề nghị từ 5 giờ sáng mai (26-8), các lực lượng từ TP đến quận, huyện, xã phường triển khai lực lượng tuần tra, nhắc nhở người dân, đặc biệt là công nhân từ các nhà máy về nhà và ngược lại từ khu dân cư đến nơi làm việc để đổi ca, đổi người.

Người dân phải thực hiện đúng nguyên tắc một cung đường một điểm đến, tuyệt đối không được tập trung, tranh thủ mua bán ở siêu thị, trung tâm thương mại.

“Từ 5 giờ đến 9 giờ sáng thì duy trì kiểm tra đột xuất, xác suất chứ không tổ chức chặn ở các chốt để kiểm tra. Sau 9 giờ thực hiện tuyệt đối kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả những người còn ngoài đường, ngoài các cơ sở được phép hoạt động, kể cả các cơ quan, đơn vị” - ông Quảng nói.