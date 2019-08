Đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Thao Văn Súa

“Trưởng Công an xã Nhi Sơn Thao Văn Súa đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân quên mình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.



Đó là nội dung bức thư của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi gia đình anh Thao Văn Súa, người đã hy sinh trong lũ ở xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hóa).

Đang lập hồ sơ công nhận liệt sĩ

Trước đó, sáng 3-8, khi lũ về, anh Thao Văn Súa được giao nhiệm vụ vào bản Pá Hộc để giúp người dân đồng bào Mông trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Suốt từ sáng tới chiều tối, vị trưởng công an xã đã đến từng nhà để động viên, chia sẻ, giúp đỡ họ di dời đến nơi an toàn, đồng thời cảnh báo về lũ dữ. Đến 19 giờ, trong lúc đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ, một khối lượng đất đá từ trên núi cao ào ào đổ xuống vùi lấp khiến anh Súa tử vong và phải tới ngày hôm sau mọi người mới cào lớp đất đá lạnh giá để kéo anh ra...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết anh Thao Văn Súa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là tấm gương dũng cảm hết mình vì đồng bào.

Cũng theo ông Cường, Công an xã Nhi Sơn đã có đơn đề nghị gửi lên UBND huyện Mường Lát về việc anh Súa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân di dời do mưa lũ sạt lở. Huyện đã, đang chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH cùng phối hợp với Công an huyện Mường Lát để hoàn tất thủ tục liên quan trình lên Sở LĐ-TB&XH xem xét. Sau khi có đầy đủ căn cứ về việc đề nghị công nhận liệt sĩ thì trình chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước khi gửi ra Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ.

Được biết ngay sau khi nhận tin anh Súa gặp nạn, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã trao đổi với bộ trưởng Bộ Công an, cùng thống nhất đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị lập hồ sơ để xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Thao Văn Súa.



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trao thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm cho gia đình trưởng công an xã. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tôn vinh tinh thần dũng cảm

Ngày 6-8, dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo đi bộ đến nhà anh Súa để chia sẻ những nỗi đau, mất mát mà gia đình đang phải trải qua.

Tại đây, ông Chiến đã thắp hương và chia sẻ, động viên gia đình nén nỗi đau thương sớm ổn định cuộc sống. Ông Chiến cũng đề nghị chính quyền địa phương và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ người thân anh Súa vơi bớt nỗi buồn, tập trung sản xuất vươn lên.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ, động viên gia đình, đồng thời trao bằng khen và 30 triệu đồng của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh Thao Văn Súa vì đã dũng cảm trong tuyên truyền, vận động, sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ do bão số 3 gây ra...

Trong việc giúp dân phòng, chống thiệt hại do bão số 3 tại Thanh Hóa, một tấm gương dũng cảm nữa cũng vừa được tôn vinh. Theo đó, anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đã được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen khi đã dũng cảm bơi ra dòng nước lũ dữ để cứu một người mắc kẹt trên ngọn cây sau nhiều giờ.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huy là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện. Hành động cứu người trong lũ của Huy đã góp phần thực hiện cuộc vận động “xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”.

Được biết Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã gửi tờ trình đề nghị Ban bí thư Trung ương Đoàn xem xét trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Huy và đã được đồng ý.