Gần 295.000 khách hàng bị cắt điện do bão số 3

Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với bão số 3.



Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào sáng nay, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sau khi đổ bộ vào khu vực bắc Quảng Ninh.





Nhiều cây xanh gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 3 tại Hà Nội. Ảnh: MH

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ.



Theo báo cáo của EVN, dù các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đang có mưa lớn nhưng nước về các hồ chứa thủy điện do EVN vận hành vẫn chưa tăng lên. Riêng hồ Trung Sơn đã bắt đầu xả lũ do hồ có dung tích phòng lũ nhỏ cũng như lưu lượng nước về hồ lớn, dự kiến đỉnh lũ 5.000 m3/giây.



Về tình hình vận hành lưới điện, đại diện EVN cho biết có hai sự cố thoáng qua đường dây 110 kV khu vực Quảng Ninh, được đóng điện trở lại sau 5 phút.



Về lưới điện phân phối, có 61 đường dây trung áp ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội... bị sự cố cũng như phải tạm cắt điện để đảm bảo an toàn, dẫn đến ảnh hưởng tới hơn 294.000 khách hàng.

Dự kiến trưa nay (3-8) cơ bản hoàn thành việc khôi phục cấp điện trở lại. Ngoại trừ các khách hàng ngoài biển, sau khi gỡ lệnh cấm biển mới có thể tiến hành cấp điện trở lại.