Năm 2021: Tăng tuổi nghỉ hưu

Quyền của người lao động được mở rộng BLLĐ vừa được QH thông qua có nhiều điểm mới, mở rộng quyền cho NLĐ. Theo đó, NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng lao động… BLLĐ cũng quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho NLĐ. Bổ sung thêm trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương. Luật cũng quy định thành lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp không thuộc tổ chức công đoàn Việt Nam nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ trong quan hệ lao động, phù hợp với các công ước của ILO… Đối với người sử dụng lao động, lần đầu tiên luật hóa việc Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp, tiền lương được thực hiện trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa các bên… Bổ sung quy định trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận. BLLĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Có hai ngày nghỉ lễ 2-9 Đối với việc bổ sung một ngày nghỉ lễ trong năm, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH chọn phương án tăng thêm ngày cận kề Quốc khánh 2-9. Vì lẽ nghỉ lễ 2-9 hai ngày sẽ tăng thêm ý nghĩa chính trị, nâng cao niềm tự hào dân tộc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. “Đồng thời nghỉ lễ 2- 9 trong hai ngày sẽ đáp ứng được mong muốn của NLĐ có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và giúp trẻ em, học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới” - bà Nguyễn Thúy Anh giải thích thêm.