Nghi vấn can thiệp khi xử nhà xây không phép ở Thủ Đức

Ông Lê Ngọc Quí từng “dính” xây nhà không phép Ở một diễn biến khác, ông Lê Ngọc Quí lúc còn là chánh thanh tra của quận cũng từng xây nhà không phép tại đường Kha Vạn Cân (khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh). Công trình 66 m2 của ông Quí cũng kéo dài một năm rưỡi mới bị xử lý vào tháng 4-2019. Thời điểm đó, lãnh đạo quận Thủ Đức cũng khẳng định ông Quí vi phạm trật tự xây dựng và “không gương mẫu”. Tuy nhiên, sau đó ông Quí được điều chuyển công tác từ chánh thanh tra quận về làm trưởng Phòng Tư pháp quận Thủ Đức đến nay. Đáng nói, khi bản thân ông Quí xây dựng không phép, ông Lê Hữu Thành (anh ông Quí) và nhiều anh chị em khác trong gia đình đều xây dựng không phép. Tuy nhiên, UBND quận Thủ Đức vẫn giao ông Quí giám sát hoạt động thanh tra, trong đó có nội dung thanh tra về trật tự xây dựng tại phường Hiệp Bình Chánh hồi tháng 3-2019. Hiện quận Thủ Đức vẫn chưa sắp xếp thời gian để trả lời các vấn đề báo chí đặt ra về những bất thường trong việc xử lý nhà không phép ở quận Thủ Đức. Theo báo cáo của quận Thủ Đức, trong chín tháng của năm 2019, số lượng công trình xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn chưa giảm so với năm 2018. Ba tháng tăng đột biến là tháng 2 tăng 900%, tháng 5 tăng 1.100%, tháng 9 tăng 1.900% so với năm 2018. Năm tháng còn lại trung bình tăng 300%. Do đó, số lượng công trình xây dựng không phép trong chín tháng đầu năm 2019 là 168 trường hợp, tăng 139 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ tăng là 479%. Trong đó, địa bàn tăng đột biến gồm các phường: Hiệp Bình Chánh (82 trường hợp), Linh Trung (38 trường hợp), Tam Phú (32 trường hợp).