Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với bão số 6

Chiều 8-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện hỏa tốc gửi các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên yêu cầu triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6.



Nội dung công điện cho biết bão số 6 đang di chuyển về phía đất liền nước ta với cường độ ngày càng mạnh lên. Dự báo vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục còn mạnh lên.



Chùm ảnh về vị trí và đường đi của bão số 6 chiều 8-11. Ảnh:NHCMF



Dự báo chiều tối 10-11 bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, trùng với nước thủy triều cao gây nước dâng sóng lớn. Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão số 6 có khả năng gây mưa to đến rất to ở nhiều nơi, diễn biến bão bất thường.



Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão, lũ kịp thời, hiệu quả.



Đối với trên biển (kể cả các địa phương ven biển không nằm trong vùng dự kiến tâm bão đổ bộ), tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền. Tùy diễn biến của bão để thực hiện việc cấm biển. Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng trên biển và các đảo.



Đối với khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị, rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu; bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê, kè biển đã bị sự cố do bão số 5 vừa qua. Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; triển khai phương án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước đề phòng ngập úng, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng...



Đối với khu vực miền núi, trung du, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công, sửa chữa và hồ thủy điện nhỏ...