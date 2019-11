Thực nghiệm hiện trường vụ bà nội nghi sát hại cháu 11 tuổi

Chiều 8-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đưa bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) ra hiện trường nghi đẩy cháu gái 11 tuổi xuống đập nước Bàu Ganh để thực nghiệm hiện trường.



Công an đưa bà Hường ra bờ đập thực nghiệm lại hiện trường.

Bà Hường được đưa ra hiện trường, trên đầu đội chiếc nón, tay cầm chiếc bao xác rắn. Chiếc xe đạp điện của nạn nhân là em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) cũng được đưa ra hiện trường thực nghiệm.

Hàng trăm người dân cũng ra bao quanh bờ đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) để xem thực nghiệm hiện trường.

“Chúng tôi phải bảo vệ hai lớp, yêu cầu người dân đứng cách xa nơi dựng lại hiện trường. Bà Hường không run sợ, mặt vẫn lạnh như tiền, không có tý dao động nào” - ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, cho biết.



Rất đông người dân đứng ngồi theo dõi buổi thực nghiệm hiện trường.

Ngày 7 và 8-11, chồng và con trai của bà Hường cũng lên cơ quan công an cung cấp một số thông tin và phủ nhận một số lời khai của bà Hường.

Như đã đưa tin, sáng 7-11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, qua lời khai ban đầu thì nguyên nhân chính khiến bà Hường giết cháu nội Nguyễn Thị T. là do mâu thuẫn gia đình.

Hôm xảy ra vụ việc (ngày 3-11), bà Hường trong lúc chuẩn bị ra Hà Nội giúp việc thì gặp cháu T. nên hai bà cháu đi chung về. Trên đường, bà Hường nhắc đến chuyện cha con T. hỗn láo nên xảy ra to tiếng giữa hai bà cháu.

Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định sát hại cháu nội nên nhờ cháu T. chở vào khu vực đập nước Bàu Ganh để tắm rồi bảo cháu cọ lưng cho. Lợi dụng cháu bất cẩn, bà Hường xô cháu xuống nước.

Trong lúc xô, bà này cũng trượt chân theo nhưng ở gần bờ nên bám lên được, còn T. chết đuối. 21 giờ cùng ngày 3-11, bà Hường bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau thì quay về. Sau đó thì gia đình báo tin cháu T. mất tích.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm. Lúc 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh.