Trang bị camera gắn ngực siêu nhỏ cho CSGT

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho hay, đơn vị này vừa trang bị camera cá nhân giám sát đeo trước ngực cho các tổ tuần tra kiểm soát trên cao tốc, đường thủy và một số đơn vị địa phương.

Camera cá nhân có màn hình hiển thị giống điện thoại di động, được thiết kế nhỏ gọn dùng để ghi âm, ghi hình trong thời gian dài hỗ trợ việc giám sát vi phạm cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Thiết bị này này có thể gắn trước túi áo ngực hoặc đeo dây để trước ngực cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, đơn vị này đang xây dựng quy trình, cách thức sử dụng, đeo thiết bị như thế nào cho phù hợp khi tuần tra kiểm soát.

Thời gian tới, cục sẽ trang bị camera cho toàn bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngoài đường để ghi lại hoạt động trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phát hiện hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Phòng CSGT (PC67, Công an TP Hà Nội) tổ chức buổi tập huấn kỹ năng sử dụng camera giám sát bí mật cho lực lượng cảnh sát 141.

Theo đó, kể từ ngày 1-9-2019, 15 tổ công tác cảnh sát 141 sẽ được trang bị hệ thống camera siêu nhỏ để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.

PC67 nhận định các phương tiện hiện đại này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ 141 thêm tự tin khi kiểm tra hành chính đối với người vi phạm. Bản thân người vi phạm khi bị cảnh sát 141 dừng xe kiểm tra, xử lý cũng tự giác chấp hành hơn. Nhiều trường hợp thắc mắc sẽ được giải đáp ngay tại chốt.

Vào tháng 7-2016, Công an TP Hà Nội cũng trang bị sáu chiếc camera giám sát loại nhỏ cho lực lượng cảnh sát 141. Số camera này do Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an cấp.

Sáu chiếc camera được cấp cho 6/15 tổ công tác 141 và luân phiên sử dụng để đánh giá được ưu/nhược điểm, từ đó giúp Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ có những điều chỉnh, thiết kế phù hợp.

Theo Công an TP Hà Nội, số camera này đã phát huy hiệu quả khi kịp thời ghi hình các bằng chứng phạm pháp hình sự và các trường hợp chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.