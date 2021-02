Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 25-2, Bộ Công an tổ chức lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ khai trương này.

Dữ liệu đảm bảo chính xác

Theo kỳ vọng, sau khi chính thức được đưa vào khai thác, hai hệ thống trên sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ.

Cùng với đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ có thể được bãi bỏ để chuyển sang quản lý bằng dữ liệu điện tử khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt.

Báo cáo tại buổi lễ của Bộ Công an cho biết lực lượng công an được Đảng và Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ “chưa có tiền lệ”, đó là chiến dịch xây dựng song song hai hệ thống nói trên để tạo tiền đề xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số, kinh tế số.

Ngay sau khi có các quyết định của Thủ tướng, Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo do bộ trưởng làm trưởng ban, ba thứ trưởng là phó trưởng ban và lãnh đạo 10 cục nghiệp vụ liên quan là thành viên để chỉ đạo triển khai thực hiện hai dự án.

Quá trình thu thập dữ liệu, Bộ Công an đã thành lập gần 100 đoàn công tác với hơn 200 lượt và gần 6.000 đoàn của công an các địa phương kiểm tra, phúc tra đến tận cơ sở, bảo đảm chính xác thông tin thu thập.

Qua nghiên cứu, phân tích của các chuyên gia, dự tính tổng chi phí người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được hằng năm khi tích hợp, thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia khi hai hệ thống nêu trên được đưa vào vận hành lên tới gần 5.000 tỉ đồng/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Công an trong việc tổ chức lễ khai trương.



Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Ảnh: ĐỖ PHỦ

Đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hạn chế các tiếp xúc trực tiếp, các hệ thống này được đi vào vận hành là bước tiến mới quan trọng, hỗ trợ và giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Việc hoàn thành xây dựng hai hệ thống nêu trên là trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú, Luật Hộ tịch, đồng thời đây cũng là thành tích thiết thực chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu công dân chính xác và thường xuyên được bổ sung, cập nhật.

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện kết nối với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số.

“Hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để xác thực điện tử thông tin người dùng, hỗ trợ cung cấp, kiểm tra thông tin công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho hay Bộ Công an đã ưu tiên cao nhất các nguồn lực, kinh phí, phương tiện để xây dựng hai hệ thống với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an được huy động tham gia, không quản ngày đêm để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Bộ trưởng cũng cho biết quá trình thực hiện hai dự án, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng hoàn thiện hai hệ thống; bảo đảm đúng nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí…

Theo Luật Cư trú (sửa đổi), sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ có thể được bãi bỏ để chuyển sang quản lý bằng dữ liệu điện tử khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt.

Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” Trước đó, tại buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ khai trương vào ngày 24-2, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc sáp nhập hai dự án giúp giảm bớt các quy trình, các thiết bị về đầu tư, tiết kiệm được số tiền lớn; đồng thời sẽ sử dụng số tiền này để tiếp tục đầu tư thiết bị phục vụ dự án. Bộ trưởng cho hay điểm nổi bật nhất của dự án là đã hoàn thành hơn 99% các số liệu, dữ liệu về dân cư và duy trì theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. Bộ trưởng đề nghị đây mới chỉ là kết quả bước đầu, thời gian tới còn tiếp tục triển khai rất nhiều công việc. “Chính phủ điện tử không chỉ giữa các bộ, các cơ quan với bộ máy nhà nước kết nối với nhau mà giữa các cơ quan với người dân, giữa người dân với người dân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp…” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.