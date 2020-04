Website Bộ Công an bị giả mạo

Ngày 3-4, Cục An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện một trang mạng mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.



Trang mạng có máy chủ đặt tại nước ngoài mạo danh Bộ Công an. Ảnh: BCA

Theo đó, trang mạng này sử dụng tên miền 024113vn[.]com, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Dù sử dụng banner “Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an” nhưng phần liên hệ lại ghi “Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Thành phố Hà Nội”.

Nội dung trên trang giả mạo có nội dung đơn giản với ba mục liên kết chính gồm: Hồ sơ tìm kiếm; Hệ thống kiểm kê trực tuyến; Phần mềm giám sát an toàn.

Bộ Công an cho hay khi người dùng truy cập liên kết “Hệ thống kiểm kê trực tuyến”, trình duyệt sẽ mở ra giao diện yêu cầu người dùng khai báo một số thông tin tài khoản Ngân hàng trực tuyến, bao gồm: Tên ngân hàng, họ và tên, số Chứng minh nhân dân, tên đăng nhập và mật khẩu.

Nếu người dùng truy cập liên kết “Phần mềm giám sát an toàn”, thiết bị sẽ tự động tải về một tập tin cài đặt ứng dụng (đây là một tệp tin mã độc) có đuôi “.apk”. Khi truy cập một liên kết không tồn tại trên trang tin này, người dùng sẽ nhận được một thông báo bằng tiếng nước ngoài.

Qua đó, phần mềm gián điệp này sẽ tự động thu thập tin nhắn (SMS và MMS), danh sách cuộc gọi, danh bạ điện thoại, thông tin điện thoại, thông tin máy tính, trạng thái kết nối mạng của người dùng... rồi gửi ra máy chủ tại nước ngoài.

Các đối tượng sẽ lợi dụng những thông tin đánh cắp được để đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Đáng chú ý, với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2019 đến nay, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghê cao Bộ Công an đã phát hiện hàng chục trang tin giả mạo Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Bộ Công an khuyến cáo đến người dân về hoạt động giả mạo các trang thông tin điện tử của lực lượng Công an nhân dân. Trang thông tin chính thức của Bộ Công an là Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an chỉ sử dụng hai tên miền chính thức là mps.gov.vn và bocongan.gov.vn, mọi tên miền khác nhân danh Bộ Công an đều là giả mạo.

Cơ quan này đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng; tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống. Không cung cấp thông tin nhân thân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của cơ quan Công an.