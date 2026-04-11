Thu nhập 40 triệu/tháng tại Nhật Bản: Những ngành nghề nào đang khát nhân lực? 11/04/2026 20:24

(PLO)-Theo đại diện Akuruhi JV, các đơn hàng tại công ty cam kết mức lương dao động từ 28 đến 40 triệu đồng mỗi tháng và đơn vị đồng hành cùng ứng viên từ khâu đào tạo cho đến khi xuất cảnh.

Chiều ngày 11-4, Công ty Phát triển nguồn nhân lực Akuruhi JV thuộc tập đoàn Akuruhi Group tổ chức "Hội thảo tư vấn việc làm và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản".

​Theo ban tổ chức, sự kiện là nhịp cầu kết nối để mọi người có những trải nghiệm thú vị, hiểu hơn về giá trị văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Đồng thời, chương trình mở ra nhiều góc nhìn mới về con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Tại ngày hội, các bạn sinh viên đã đặt câu hỏi về lộ trình du học và cơ hội liên thông đại học ngành năng khiếu, văn hóa trong công ty Nhật Bản. Nhiều thắc mắc xoay quanh việc ngành nghề nào đang được tuyển dụng, các chính sách hỗ trợ tài chính và điều kiện nơi ở của người lao động.

​ThS Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Nhật ngữ Ngày Sáng 1 cho biết trung tâm đang ứng dụng giáo trình Marugoto để tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp. Giáo trình này giúp học viên tự tin sử dụng tiếng Nhật vào các tình huống thực tế trong đời sống hàng ngày. Ngoài các giờ học lý thuyết, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế bên ngoài lớp học.

​Theo ông Minh, đối với văn hóa giao tiếp và tác phong công sở, học viên được đào tạo kỹ về quy tắc ứng xử trong tổ chức. Nội dung này bao gồm cách thức chào hỏi và các lễ nghi bắt buộc tại văn phòng. Trong môi trường làm việc Nhật Bản, việc chào hỏi mỗi sáng với đồng nghiệp và cấp trên là quy định bắt buộc để xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp. Đối với những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc khách hàng, nụ cười đóng vai trò vô cùng quan trọng.

​Ông Minh nói: "Thông qua giáo trình Marugoto, các chuyên gia sẽ chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về tác phong của người Nhật. Chương trình đào tạo giúp học viên hoàn thiện kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế".

​Bà Võ Thị Thu Thương, Đại diện Công ty Akuruhi JV cho biết, hiện nay Nhật Bản đang thiếu hụt lao động ở nhiều lĩnh vực như thực phẩm, nhà hàng, hộ lý, cơ khí và lái xe.

​Ngành thực phẩm có môi trường làm việc sạch sẽ, công việc nhẹ nhàng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Đối với ngành nhà hàng, nhân sự có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý. Trong khi đó, ngành hộ lý mang lại sự ổn định lâu dài với mức lương tăng dần theo từng năm. Ngành cơ khí và lái xe cũng thu hút sự quan tâm nhờ mức thu nhập cao cùng cơ hội học hỏi tay nghề.

​Các đơn hàng tại Akuruhi JV hiện cam kết mức lương dao động từ 28 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh thu nhập, người lao động còn được đào tạo tiếng Nhật, hỗ trợ chỗ ở và đóng bảo hiểm đầy đủ. Công ty cam kết đồng hành cùng ứng viên từ khâu đào tạo cho đến khi xuất cảnh.

Đầu bếp Nishiyama Kazuo trình diễn nghi lễ Hocho tại hội thảo tư vấn việc làm và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Liên quan đến nơi ở của người lao động tại Nhật Bản, bà Thương cho biết, hiện có ba chương trình lao động phổ biến là thực tập sinh, kỹ năng đặc định và kỹ sư. Mỗi chương trình có những đặc thù riêng biệt về chế độ lưu trú và sự hỗ trợ từ phía công ty tiếp nhận.

​Đối với chương trình thực tập sinh, người lao động sẽ làm việc trong thời gian ba năm và bắt buộc cư trú tại ký túc xá. Trong suốt thời gian này, ứng viên luôn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan phái cử và nghiệp đoàn Nhật Bản về đời sống.

​Tại Akuruhi JV, học viên được yêu cầu ở ký túc xá và sinh hoạt tập thể ngay trong quá trình đào tạo. Điều này giúp các bạn sớm làm quen với văn hóa và tác phong sinh hoạt cộng đồng trước khi chính thức sang Nhật.

​Riêng chương trình kỹ năng đặc định và kỹ sư không bắt buộc người lao động phải ở tại ký túc xá. Tuy nhiên, việc tự thuê nhà tại Nhật Bản đối với người mới thường gặp nhiều khó khăn và chi phí rất cao. Chi phí thuê nhà có thể dao động từ 35 đến 45 triệu đồng do bao gồm nhiều khoản phí như tiền bảo lãnh, tiền đặt cọc. Vì vậy, người lao động nên sử dụng ký túc xá do công ty hỗ trợ trong thời gian đầu để ổn định cuộc sống.

​Về hỗ trợ vay vốn, Akuruhi JV đang liên kết chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan tại nhiều tỉnh thành miền Tây và Bình Dương. Sự phối hợp này nhằm mở ra cơ hội cho những học viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản nhưng gặp khó khăn về kinh.