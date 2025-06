Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Mưa bão số 1 rất bất thường, tuyệt đối không được chủ quan 11/06/2025 17:18

Chiều 11-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức cuộc họp về việc triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 1.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì.

Trọng tâm mưa vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

Thông tin về diễn biến bão số 1, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, báo cáo về diễn biến bão số 1.

Lúc 13 giờ, bão số 1 ở vị trí khoảng 16.8 độ Vĩ Bắc; 112.7 độ Kinh Đông, phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ (nhanh hơn ngày hôm qua).

Theo ông Khiêm, các cơ quan dự báo quốc tế vẫn nhận định bão đi theo hướng “vòng cung”, từ phía Tây, sau đó chệch sang Tây Tây Bắc rồi đi lên phía Bắc và hướng vào đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Về cường độ, hầu hết các phương án hiện tại đều dự báo bão có thể mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 vào ngày 13-6, thời điểm bão tiến gần hơn về đảo Hải Nam. “Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão sẽ mạnh lên đột ngột lên cấp bão rất mạnh, mà đa số dự báo đều chỉ ở cấp 10, giật cấp 13”- ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cũng cho biết từ giờ đến chiều tối, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Từ ngày mai đến đêm mai, bão chuyển hướng Tây Bắc và sau đó chuyển hướng Bắc đi về khu vực đảo Hải Nam.

Về bán kính gió mạnh, hiện bão đang ở cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 8 quanh tâm bão sẽ khoảng 40-50km. Ngày 12-6, khi bão tăng lên cấp 9 thì bán kính gió mạnh cấp 9 mở rộng ra 80-90km. Ngày 13-6, khi cường độ bão tăng lên cấp 10 thì bán kính gió mạnh sẽ mở rộng ra 80-100km.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần lưu ý để phòng tránh khu vực gió mạnh trên cấp 8. Với cấp độ gió như vậy, sóng biển ngoài khơi Trung Bộ có thể cao 3-5m. Với khu vực ven biển, các dự báo hiện tại đều cho thấy chỉ ở cấp 5-6, giật cấp 7.

Hoàn lưu bão số 1 sẽ gây đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ, trong đó khu vực mưa tập trung được dự báo từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay, mưa tập trung ở khu vực phía Nam, từ đêm nay đến ngày mai mưa tập trung ở Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế. Khi cơn bão dịch lên trên, mưa sẽ giảm dần. Về lượng mưa, có thể lên đến 100-300m, khu vực tâm mưa có thể lên 450mm.

Cảnh báo mưa bất thường, tuyệt đối không chủ quan

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão; trong đó hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) 160 tàu/752 người. Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Còn theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 192.548 ha (73.117 ha nuôi tôm nước lợ, 26.047 ha nuôi nhuyễn thể bãi triều, 95.143 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 272.367 lồng bè; 3.848 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 1.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết các đơn vị của Bộ đội biên phòng đang duy trì 2.875 cán bộ chiến sĩ và 275 phương tiện duy trì trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phát sinh do ảnh hưởng bão.

Bộ Công an cũng sẵn sàng 27.000 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 2.700 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, gần 995 phương tiện thuỷ, 13 ngàn phương tiện bộ, 2.268 máy phát điện, 42 ngàn áo phao, phao tròn, 793 nhà bạt và các loại sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phát sinh do ảnh hưởng bão.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết lâu lắm rồi mới có một cơn bão số 1 mà hình thành ngay trên Biển Đông. Vì thường cơn bão số 1 hình thành ngoài Biển Đông rồi mới dịch chuyển vào.

Ông Hiệp cho biết theo dự báo, đến thời điểm này có thể nhận định bão không đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên sẽ gây mưa lớn từ Quảng Bình - Quảng Ngãi, trọng tâm mưa vào Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum. Lượng mưa trung bình của đợt mưa này từ 100-200mm, một số nơi 350mm. Đợt mưa này không kéo dài, nhưng sẽ dồn dập, tập trung vào một số điểm.

“Bão số 1 ảnh hưởng vào thời điểm khu vực này đang có hạn hán, nên chúng tôi lo lắng sẽ có tâm lý chủ quan. Chúng tôi nhắc lại, mưa lần này rất bất thường, tập trung ở một thời điểm với lượng mưa lớn, sẽ gây ra ngập úng cục bộ, sạt lở, lũ quét”- ông Hiệp nói.

Từ nguy cơ đó, ông Hiệp cho rằng công tác ứng phó bão phải được triển khai ngay, trong đó cần thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng vừa ban hành ngày 10-6, lưu ý cần đặc biệt không được chủ quan.

Ông Hiệp cũng nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng là dứt khoát không được để việc sắp xếp các bộ, ngành, địa phương để sao nhãng câu chuyện phòng chống bão lụt.

“Chúng tôi cũng đề nghị Bộ đội biên phòng và các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, không để phương tiện nào còn nằm trong vùng nguy hiểm”- Thứ trưởng Bộ NN&MT đề nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ NN&MT cũng yêu cầu các địa phương xác định các điểm úng ngập để chỉ đạo người dân chủ động kê cao đồ đạc.

Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an phối hợp cùng địa phương có phương án đảm bảo an toàn giao thông ở các trục chính, các ngầm tràn. Có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình thiết yếu đang thi công, đảm bảo an toàn cho người thi công đang thi công các công trình này.

Ông Hiệp cũng đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi các hồ chứa thuỷ điện không có dung tích phòng lũ, tính toán phương án tiêu thoát nước để giảm ngập lụt ở khu vực đô thị…