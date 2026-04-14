Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam 14/04/2026 07:45

(PLO)- Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico là dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Rạng sáng 14-4, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14-4 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Robert Fico đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Robert Fico và cùng tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Slovakia chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Dịp này, hai Thủ tướng đã gặp gỡ báo chí, thông báo Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược. Hai lãnh đạo cũng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Robert Fico, nhấn mạnh đây là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Chuyến thăm là minh chứng cho tình cảm chân thành, sự coi trọng của Chính phủ và nhân dân Slovakia dành cho Việt Nam. Việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao, mở ra giai đoạn phát triển mới thực chất hơn.

Thủ tướng Robert Fico bày tỏ xúc động khi trở lại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Ông chia sẻ bản thân có tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam và đánh giá cao chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trong bối cảnh thế giới phức tạp.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai ngay các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là các lĩnh vực đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, hai bên khẳng định giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc để thắt chặt tình hữu nghị và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện.