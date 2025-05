Thủ tướng Malaysia: Kinh tế Việt Nam đã phát triển vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ

Chiều 25-5, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chủ trì họp báo về kết quả hội đàm trước đó.

"Như tôi đã khẳng định nhiều lần, Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của chúng tôi" - Thủ tướng Malaysia khẳng định và cho biết nước này "đã theo dõi sát sao" công cuộc đấu tranh hết sức anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân, khẳng định mạnh mẽ năng lực tự cường trước sự bá quyền của chủ nghĩa đế quốc, từ đó giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Malaysia cho biết tại hội đàm, hai bên đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng.

Ông đặc biệt đánh giá cao thỏa thuận về hợp tác lưới điện, trong đó, đường dây cáp ngầm truyền tải từ Việt Nam tới Malaysia sẽ là dự án lớn minh chứng cho sự thành công cho ASEAN cũng như hợp tác giữa hai nước, giúp hiện thực hóa, cụ thể hóa những chương trình hợp tác rất phù hợp với chính sách chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của hai nước và cả khu vực.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lĩnh vực này, cũng như tất cả những cơ chế hợp tác song phương và đa phương khác. Ông đánh giá sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, hai bên đã chứng kiến những bước tiến trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Malaysia đánh giá Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế. Về mặt này, Việt Nam đã làm rất tốt, thế hệ trẻ Malaysia đặc biệt ngưỡng mộ những bước tiến của Việt Nam từ một nước bị tàn phá bởi chiến tranh nhưng đã phát triển vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ và Malaysia có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia nhắc lại ngay từ năm 1993, Ngân hàng Trung ương Malaysia đã thiết lập hợp tác với Việt Nam, dù khi đó Việt Nam còn rất khó khăn nhưng Malaysia rất tin tưởng vào năng lực tương lai của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà Chính phủ và người dân Malaysia dành cho đoàn, khiến cá nhân Thủ tướng và các thành viên đoàn có cảm giác "như đang ở nhà".

Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công trên mọi khía cạnh, thảo luận những vấn đề bao trùm, toàn diện, thực chất. Hai bên đã chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn, quyết tâm mạnh hơn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với mong muốn của hai bên và tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên đã nhanh chóng hoàn thành Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Trong đó một số điểm nổi bật là nhất trí phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Thủ tướng; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, góp phần vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, lúa gạo, lương thực, thực phẩm; đặc biệt Việt Nam có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển ngành thực phẩm Halal nên cần sự hỗ trợ của Malaysia và thúc đẩy hợp tác với các nước Vùng Vịnh trong lĩnh vực này.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa hai nước và cả trong ASEAN để phát triển trí tuệ nhân tạo, đây là trụ cột mới hợp tác hết sức quan trọng để hai nước tăng năng suất lao động...

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực du lịch cũng như nhiều lĩnh vực khác, Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều, đề nghị Malaysia tiếp tục hợp tác, giúp đỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn và mong Chính phủ Malaysia tiếp tục hỗ trợ đối với cộng đồng hơn 30.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia, phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, "bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Malaysia sát cánh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Việt Nam và Malaysia tái khẳng định lập trường nhất quán về việc giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.