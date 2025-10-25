Thủ tướng trao quyết định, giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng 25/10/2025 12:38

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Tại sự kiện sáng 25-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự.

Trước đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn, quyết định bổ nhiệm đối với 5 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. Ảnh: NHẬT BẮC

Việt Nam lần đầu có nữ Phó Thủ tướng

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông nhấn mạnh điều này thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các cán bộ nói trên…

Thủ tướng nêu rõ các nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng nhấn mạnh với việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng. Ảnh: NHẬT BẮC

Trong đó, bà Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua.

Với bà Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Còn ông Hồ Quốc Dũng có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa cho các tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. Ảnh: NHẬT BẮC

Ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, với 43 năm công tác. Ông được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao (ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, công tác Đảng ở ngoài nước) và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng; luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tận tụy, tất cả vì công việc chung.

Ông Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương. Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, ông đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1-2025. Ông có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long và là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Mong các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các cán bộ trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các nhân sự nói trên cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Thủ tướng khẳng định, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhắc lại vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các nhân sự tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ.

Cùng với đó, phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; tiếp tục "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được"…

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm giao trọng trách.

Bà gửi lời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để được rèn luyện và trưởng thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả trên các cương vị công tác.

Phó Thủ tướng nêu rõ các cán bộ được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Bà trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…