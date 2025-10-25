Bộ máy Chính phủ có 3 tân Bộ trưởng 25/10/2025 11:47

(PLO)- Ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 25-10, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành công tác nhân sự với việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, với 427/427 đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở TP Huế. Ông là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung là Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII (từ 10-2023); Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung bước vào ngành ngoại giao từ cuối năm 1982, kinh qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế); Trợ lý Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế; Phó Vụ trưởng rồi quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Đến tháng 7-2011, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; được phong hàm Đại sứ bậc II.

Cũng trong khoảng thời gian gần 9 năm này, ông còn trải qua các vị trí: Tùy viên rồi Bí thư thứ Ba, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ).

Từ tháng 7-2011 đến 10-2014, ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc New York (Hoa Kỳ).

Quãng thời gian kế tiếp, từ tháng 10-2014 đến tháng 3-2021, ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; trong đó, từ đầu năm 2016, ông giữ thêm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia.

Từ tháng 3-2021 đến tháng 10-2023, ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Tháng 2-2025, ông được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 30-8, Thủ tướng đã có quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Lê Hoài Trung

Bộ Ngoại giao hiện có 7 Thứ trưởng, bao gồm: Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Mạnh Cường, Ngô Lê Văn và Lê Anh Tuấn. Bộ trưởng là ông Lê Hoài Trung.

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Ông từng làm Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ năm 2018-2022, ông Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10-2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1-7-2025.

Ngày 17-7 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định điều động ông Trần Đức Thắng, về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang cũ như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy.

Từ ngày 17-1, ông làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, ông Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Ngày 28-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.