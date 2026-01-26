Thủ tướng yêu cầu hoàn thành báo cáo dự án điện hạt nhân trong ngày 27-1 26/01/2026 18:30

(PLO)- Việc hoàn thành dự thảo báo cáo, tờ trình về các dự án điện hạt nhân phải khẩn trương để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngày 26-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng; các Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các tập đoàn kinh tế liên quan.

Các báo cáo tại cuộc họp cho thấy cuối năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ngày 20-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về dự án này.

Các đại biểu đánh giá thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sát sao. Các bộ, ngành tích cực triển khai nhiệm vụ, đạt kết quả cụ thể trong việc xúc tiến dự án. Trong đó, cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành xây dựng thể chế, triển khai giải phóng mặt bằng và đào tạo nhân lực.

Đặc biệt, sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam đã cơ bản thống nhất với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Các đại biểu cũng thống nhất nội dung quan trọng để xây dựng báo cáo, tờ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đơn vị bám sát chủ trương, đặc biệt là việc hoàn thành đàm phán với đối tác Nga.

Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, tầm nhìn trăm năm. Đây là lĩnh vực mới, công nghệ cao và nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân.

Ông yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bên hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án. Đồng thời, Bộ cần trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga, có kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét và xây dựng dự thảo các nghị quyết chỉ đạo.

Thủ tướng chỉ đạo nội dung báo cáo phải ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện rõ quá trình thực hiện và kết quả đàm phán. Các nội dung phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, thu hút công nghệ cao, đơn giản hóa thủ tục và tối ưu hoá hiệu quả. Ngoài ra, báo cáo cần nêu rõ các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan, hoàn thành các báo cáo trong ngày 27-1 để trình cấp có thẩm quyền.