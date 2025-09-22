Tiêu chuẩn để luật sư được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tư pháp' 22/09/2025 10:57

(PLO)- Theo thông tư 14/2025 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, trong đó có tiêu chuẩn đối với luật sư, công chứng viên.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 14/2025 quy định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-9-2025, áp dụng đối với các cá nhân được xét tặng; các cơ quan, tổ chức đề nghị xét tặng, trao tặng; các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam hoặc xét tặng đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương.

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố cũng là đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố và Công chức Tư pháp - Hộ tịch được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương khi có tổng thời gian công tác từ đủ 20 năm trở lên đối với nam, từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian là điều kiện để xét tặng;…

Ngày 25/4, Bộ Tư pháp đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho ông Gennady Bezdetko Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: BTP

Thông tư này cũng quy định, cá nhân là luật sư; công chứng viên làm việc tại các Văn phòng công chứng; Đấu giá viên làm việc các doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thừa phát lại; Quản tài viên; Trọng tài viên; Hoà giải viên thương mại được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương khi có tổng thời gian hoạt động hoặc hành nghề từ đủ 22 năm trở lên đối với nam, từ đủ 17 năm trở lên đối với nữ.

Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo có công lao đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, …Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố;…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương theo quy định về nghi thức trao tặng hình thức khen thưởng này.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận hiện vật khen thưởng, khung và kèm theo mức tiền thưởng bằng 0,4 lần mức lương cơ sở.

Lưu ý, cá nhân thuộc một trong các trường hợp bị kỷ luật ở mức buộc thôi việc, bị khai trừ khỏi Đảng không được xét tặng Kỷ niệm chương.