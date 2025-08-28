Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội 28/08/2025 23:56

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chiều 28-8, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhân dịp nguyên Phó Chủ tịch nước vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Quốc hội

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ trong suốt quá trình đảm nhận nhiều cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nguyên Phó Chủ tịch nước cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" và quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Quốc hội

Kính chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dồi dào sức khỏe, trường thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, với những kinh nghiệm của mình, nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục theo dõi, chia sẻ ý kiến quý báu nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" và quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, hôm 25-8,, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.