Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội

Chiều 28-8, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhân dịp nguyên Phó Chủ tịch nước vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ trong suốt quá trình đảm nhận nhiều cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nguyên Phó Chủ tịch nước cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Kính chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dồi dào sức khỏe, trường thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, với những kinh nghiệm của mình, nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục theo dõi, chia sẻ ý kiến quý báu nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" và quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, hôm 25-8,, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927, quê gốc tại tỉnh Quảng Nam (cũ), là Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII, IX, X.
Nguyên Phó Chủ tịch nước là Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam từ năm 1969-1973.
Không chỉ gắn liền với Hội nghị Paris, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình còn trực tiếp lãnh đạo công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân dân, xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức tiến bộ…
Với những đóng góp to lớn, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết và Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào.