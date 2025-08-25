Tìm đến bàn nhậu giải quyết mâu thuẫn, đâm người can ngăn tử vong 25/08/2025 10:47

(PLO)- Dù nạn nhân đã từ chối cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn, Kiệt vẫn tìm đến tận bàn nhậu tấn công và đâm tử vong một người khác.

Ngày 25-8, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Kiệt (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22-8, anh NTL và anh ĐTV cùng ngồi nhậu tại nhà một người quen ở khu vực cầu Kênh Dậy, ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ. Trong lúc nhậu, anh V, nhận điện thoại từ một người xưng tên Khanh hẹn ra giải quyết mâu thuẫn nhưng anh từ chối.

Nguyễn Công Kiệt đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội giết người. Ảnh: CACC

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Công Kiệt cùng ba người khác tìm đến. Tại đây, Kiệt cầm dao tự chế xông vào chém anh V, nhưng anh kịp dùng ghế nhựa đỡ. Anh NTL ngồi cạnh can ngăn thì bị Kiệt đâm trúng ngực. Nạn nhân L tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Trường Long Tây có mặt bảo vệ hiện trường, rà soát, trích xuất camera để phục vụ điều tra, đồng thời vận động gia đình thuyết phục Kiệt ra đầu thú. Sau 10 giờ gây án, Kiệt đã đến Công an xã Tân Hòa, TP Cần Thơ đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.