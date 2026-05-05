Chúng tôi nhận được tin ông Nguyễn Tấn Lợi, nguyên phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, đã từ trần lúc 18 giờ 32 phút ngày 03-5-2026 (nhằm ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 64 tuổi.

Lễ động quan vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 6-5-2026 (nhằm ngày 20 tháng 3 năm Bính Ngọ). Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Công viên Tháp Long Thọ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM. Gia đình không nhận phúng điếu, vòng hoa, nhang đèn.

Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi.