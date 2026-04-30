Cho thuê căn hộ du lịch dịp lễ, khai báo lưu trú thế nào? 30/04/2026 09:33

(PLO)- Chủ cơ sở phải thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú khi có khách đến ở, kiểm tra thông tin định danh của người thuê.

Dịp lễ, nhu cầu thuê căn hộ theo hình thức lưu trú ngắn ngày (căn hộ du lịch) tại các điểm du lịch tăng cao, kéo theo nhiều vướng mắc pháp lý trong quản lý cư trú. Một trong những vấn đề được quan tâm là khách thuê căn hộ du lịch có phải đăng ký tạm trú hay không, chủ căn hộ cần thực hiện nghĩa vụ gì theo quy định pháp luật hiện hành.

Liên quan đến việc cho thuê căn hộ theo hình thức ngắn ngày, luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết pháp luật hiện hành đã phân định rõ nghĩa vụ về cư trú đối với loại hình này.

Từ ngày 1-7, quy định về thông báo lưu trú có một số thay đổi đáng chú ý theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự năm 2025. Theo đó, ngoài chủ hộ hoặc cơ sở lưu trú, pháp luật quy định cụ thể hơn các chủ thể như người quản lý chỗ ở, cơ sở lưu trú, phương tiện… đều có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Đáng chú ý, trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người lưu trú phải tự thực hiện việc thông báo. Bên cạnh đó, quy định mới chuẩn hóa nội dung thông báo lưu trú với các thông tin bắt buộc như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý dữ liệu cư trú. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định rõ thời hạn thông báo lưu trú theo mốc thời gian cụ thể, theo đó việc thông báo phải thực hiện trước 23 giờ trong ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì phải hoàn thành trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Đây là điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm khai báo, bảo đảm tính kịp thời trong quản lý cư trú.

Theo khoản 3 Điều 48 Luật Du lịch 2017, căn hộ du lịch được xác định là cơ sở lưu trú du lịch. Vì vậy, hoạt động cho thuê căn hộ theo ngày, ngắn hạn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về lưu trú và cư trú.

Căn cứ khoản 6 Điều 2 và Điều 27 Luật Cư trú 2020, trường hợp ở dưới 30 ngày được xác định là lưu trú và không phải đăng ký tạm trú; từ 30 ngày trở lên là tạm trú và phải thực hiện đăng ký theo quy định.

Đồng thời, theo Điều 15 Thông tư 55/2021/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 66/2023/TT-BCA, khi có người đến lưu trú, các cơ sở lưu trú, trong đó có căn hộ du lịch phải thực hiện thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Cụ thể, chủ hộ hoặc đại diện cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người đến lưu trú xuất trình giấy tờ hợp pháp thể hiện thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Như vậy khách thuê căn hộ dưới 30 ngày không phải đăng ký tạm trú nhưng phải được thông báo lưu trú. Trường hợp lưu trú từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú theo quy định.

Ảnh minh họa: AI

Từ góc độ thực tiễn, luật sư Đào Thị Bích Liên khuyến cáo, dù quy định về thông báo lưu trú hiện hành đã khá rõ, nhưng nhiều chủ căn hộ cho thuê ngắn ngày vẫn còn chủ quan trong việc khai báo, dễ dẫn đến vi phạm. Do đó, chủ cơ sở cần thực hiện đầy đủ việc thông báo lưu trú ngay khi có khách đến ở, kiểm tra giấy tờ tùy thân và lưu giữ thông tin người thuê để bảo đảm tính chính xác khi khai báo.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ thời gian lưu trú ngay từ đầu để phân biệt đúng giữa trường hợp “lưu trú” và “tạm trú”, tránh nhầm lẫn dẫn đến không thực hiện nghĩa vụ đăng ký tạm trú khi khách ở dài ngày.

Luật sư cũng lưu ý, từ ngày 1-7, quy định về thông báo lưu trú sẽ có một số thay đổi theo hướng siết chặt trách nhiệm và quy định cụ thể hơn về thời hạn, chủ thể thực hiện. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức kinh doanh căn hộ cho thuê ngắn ngày nên chủ động cập nhật quy định mới, chuẩn bị quy trình thực hiện phù hợp để tránh lúng túng hoặc vi phạm khi quy định có hiệu lực.

Đối với người thuê, cần phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết và tuân thủ quy định về cư trú trong suốt thời gian lưu trú, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.