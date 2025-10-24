Tỉnh Quảng Ngãi muốn thu hút nhân lực chất lượng cao 24/10/2025 20:38

​(PLO)- Tại tọa đàm với các doanh nhân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn thu hút nhân lực chất lượng cao là con em quê hương trở về phục vụ địa phương.

Chiều 24-10, Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm “Doanh nhân Quảng Ngãi, trở về để cùng vươn xa”.

​Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi được đánh giá là một trong những địa phương phát triển tốt, thể hiện qua những con số ấn tượng.

​Cụ thể, trong chín tháng năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Ngãi đang dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đồng thời đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố về tăng trưởng GRDP. ​Đây là lợi thế, nhưng cũng là áp lực mà tỉnh phải đối diện trong thời gian tới.

​Theo ông Hiền, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Chính phủ là một thách thức.

​Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi xác định trọng tâm là thu hút đầu tư để tận dụng hiệu quả các lợi thế. Các ngành được ưu tiên là năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phát triển khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số.

​Song song đó, lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn thu hút nhân lực chất lượng cao là con em Quảng Ngãi trở về quê hương phục vụ sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại tọa đàm.

​Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc mạng lưới AUVS Việt Nam, kể rằng ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm 1996, ông trở về Quảng Ngãi góp phần vào sự phát triển của quê hương.

​Năm 2020, ông Tuấn trở lại TP.HCM làm việc cho một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển thiết bị bay không người lái công nghệ cao bán cho nhiều nước trên thế giới.

​Ông Tuấn cho rằng tỉnh Quảng Ngãi có hai nguồn tài nguyên lớn là con người kiên trì, bền bỉ và những người giỏi về khoa học công nghệ.

​“Nếu như hợp lực được các doanh nhân xa quê cùng sự đồng lòng của tỉnh Quảng Ngãi, tôi tin rằng sẽ góp phần vào sự phát triển của địa phương” - ông Tuấn nói.

​Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải đảo Lý Sơn, được mệnh danh là “Vua tỏi Lý Sơn”. Ông cho biết đã khởi nghiệp ngay tại quê hương nhiều năm trước nhưng không thành công.

​Dấu mốc là năm 2024, ông chuyển hướng sang mô hình B2B, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Alibaba và hệ thống siêu thị WinMart. Từ đó, giúp tỏi Lý Sơn vươn ra thị trường rộng hơn.

​Từ bài học khởi nghiệp của mình, ông Định nhìn nhận muốn làm nông nghiệp bền vững thì phải được đào tạo bài bản. Từ đó, doanh nghiệp có thể ứng dụng vào sản xuất và kinh doanh thành công, giúp quê hương ngày càng thịnh vượng hơn.