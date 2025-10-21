Tổ ấm trên mây ‘Cloud Cove’ tại TT AVIO có gì đặc biệt ? 21/10/2025 13:00

(PLO)- Với diện tích 56m² (2PN1WC), căn hộ thiết kế theo phong cách “Cloud Cove” sở hữu không gian mở, nằm ở tầng cao dự án TT AVIO, tựa như một “tổ ấm trên mây”, được đông đảo khách hàng yêu thích nhất hiện nay.

Những ‘tổ ấm trên mây” được săn đón

Với diện tích 56m2, căn hộ Cloud Cove tại TT AVIO được bố trí khoa học không gian sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi tách biệt. Trong đó, chủ đầu tư đề cao tính linh hoạt theo sở thích của chủ nhân sở hữu. Vì thế, mỗi không gian thiết kế có thể “biến hoá” để phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình trẻ, có thể là phòng làm việc, phòng em bé, đọc sách, khu sáng tạo… thay vì bó hẹp vào một thiết kế ‘cứng’ từ chủ đầu tư.

Chính thiết kế mở khiến chủ nhân sở hữu “tổ ấm trên mây – Cloud Cove” có thể tận dụng mọi góc cạnh trong căn hộ tạo không gian thoáng mát. Đặc biệt, dòng căn hộ này tại TT AVIO rất phù hợp với những khách hàng trẻ sáng tạo, muốn decor căn 56m2 này theo ý thích của bản thân với đa dạng phong cách đậm dấu ấn cá nhân.

Căn hộ 2PN mở tại TT AVIO với gợi ý thiết kế theo phong cách Cloud Cove – tổ ấm trên mây với không gian linh hoạt cho cư dân.

Ngay khi vừa “rục rịch” ra mắt, căn hộ tầng cao “Cloud Cove” đã nhanh chóng trở thành sản phẩm được khách hàng trẻ săn đón tại TT AVIO. Những người độc thân hoặc gia đình trẻ yêu thích cảm giác “chill” giữa tầng mây, ôm trọn tầm view trung tâm thành phố, ngắm nhìn những nhịp chuyển động không ngừng của đô thị về đêm.

Dù sở hữu thiết kế linh hoạt, tiện nghi và thẩm mỹ cao, song căn hộ Cloud Cove với diện tích 56m2 tại TT AVIO chỉ có giá dưới 2 tỷ đồng, mang đến tỷ suất sinh lời hấp dẫn – dễ dàng chuyển nhượng, cho thuê hay đầu tư. Đặc biệt, căn hộ 2 phòng ngủ thường có giá thuê cao hơn 30–40% so với căn 1 phòng ngủ, tạo lợi thế chênh lệch giá trị rõ rệt cho nhà đầu tư.

Hiện TT AVIO – tháp Orion mở bán từ 33,6 triệu đồng/m², kèm chính sách “Đàm phán thanh toán – One on One” linh hoạt. Khách hàng có thể thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, thêm 10% khi ký hợp đồng và chỉ trả 9 triệu đồng/tháng đến khi nhận nhà; phần vượt mức còn được hưởng lãi suất 9%/năm. Với phương án vay, người mua chỉ cần trả 20% trong 9 tháng đầu và được hoãn thanh toán 30 tháng, giảm gánh nặng tài chính.

Tọa lạc tại mặt tiền ĐT743C, phường Dĩ An, TT AVIO kết nối nhanh đến siêu thị, bệnh viện, trường học, chợ trong bán kính 5–10 phút. Dù giá hợp lý, dự án vẫn sở hữu hệ tiện ích tương đương căn hộ cao cấp, chuẩn resort 5 sao.

﻿Hệ tiện ích đa năng tầng thượng giúp cư dân nâng cao trải nghiệm sống.

Với tiêu chí Re.chill (Relax và Chill), tháp Orion có nhiều góc chill và lợi thế vượt trội đã trở thành lựa chọn chốn an cư của giới trẻ hiện đại. Chính vì vậy mà tính từ thời điểm chính thức ra mắt, tháp Orion hiện tại đã có hơn 700 chủ sở hữu.

Những lợi thế của nhóm các căn hộ tầng cao

Sở hữu căn hộ tầng cao tại TT AVIO mang đến cho chủ nhân đặc quyền sống khác biệt, với tầm nhìn bao quát thành phố, công viên, hồ bơi và mảng xanh nội khu. Từ độ cao lý tưởng, cư dân có thể đón nắng sớm, ngắm ánh đèn thành phố về đêm và tận hưởng không gian sống vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên.

Căn hộ tầng cao “Cloud Cove – Tổ ấm trên mây” là biểu tượng cho phong cách sống riêng tư và đẳng cấp. Không chỉ tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã bên dưới, khu căn hộ còn kết nối thuận tiện với chuỗi tiện ích tầng thượng cao cấp. Theo quan niệm phong thủy, sống ở tầng cao tượng trưng cho sự thăng tiến và hanh thông; vì vậy, 100% căn hộ tại TT AVIO đều có ban công hoặc cửa sổ lớn đón gió lành, ánh sáng tự nhiên, mang đến sinh khí và năng lượng tích cực mỗi ngày.

Ở độ cao từ tầng 20 trở lên, cư dân gần như tách biệt khỏi khói bụi, tiếng ồn đô thị và tận hưởng bầu không khí trong lành, giúp tiết kiệm năng lượng và nuôi dưỡng chất sống khỏe mạnh. Với tầm nhìn đắt giá và tính thanh khoản cao, căn hộ tầng cao luôn được giới trẻ thành đạt, chuyên gia và khách nước ngoài ưa chuộng.

Các sản phẩm tại TT AVIO, đặc biệt là tháp Orion mang tinh thần “Quiet Luxury” giữ vững sức hút trên thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM. Được phát triển bởi liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capital – Koterasu, TT AVIO thể hiện sự chỉn chu trong thiết kế, thi công và vận hành, khẳng định đẳng cấp sống và giá trị đầu tư bền vững cho những chủ nhân biết chọn đúng “độ cao” của thành công.