Tòa án Quân sự Quân khu 9 xét xử tài xế tông 2 người ở Phú Quốc 17/09/2025 12:16

(PLO)- Bị cáo Hùng lái ô tô tông vào 2 người, trong đó có 1 nhân viên lái xe thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Ngày 17-9, Tòa án Quân sự Quân khu 9 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Hùng (31 tuổi, ngụ Thái Bình) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 12-2023, trong lúc dán tờ rơi quảng cáo dịch vụ hút hầm cầu tại khu phố 9, phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), nhóm của Hùng mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Viết Tiến và Trung úy Bùi Đặng Hào (lái xe Đội xe thuộc Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4).

Cố ý lái xe tông vào 2 người, bị cáo Lê Văn Hùng bị kết án tội giết người.

Chiều cùng ngày, khi lái ô tô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Hùng nhìn thấy Tiến và Hào, liền điều khiển xe tông thẳng vào xe của họ.

Hậu quả, Tiến bị gãy xương đùi với tỷ lệ thương tích 42%, Hào bị xây xát với thương tích 1%.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, tháo bỏ decal quảng cáo để thay đổi đặc điểm nhận dạng xe.

Đến ngày 17-12-2023, Hùng đến Công an đặc khu Phú Quốc đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự địa phương nên tuyên phạt mức án trên.