Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu, làm mẫu cho cả nước 31/03/2026 07:27

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong phát triển và đề nghị tiếp tục phát huy thành tựu, nâng cao hiệu quả công việc.

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Cùng dự có Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị và các thành viên Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn cũng đánh giá bước đầu việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận sự lãnh đạo quyết liệt, bài bản của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là Bí thư Thành ủy. Tổng Bí thư đánh giá Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, dám nghĩ, dám làm, trực tiếp chỉ đạo nhiều việc khó, có tính đột phá.

Theo Tổng Bí thư, những chuyển biến tại Hà Nội thời gian qua rất tích cực, tạo ra khí thế và tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị. Sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm từ thành phố đến cơ sở đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hạn chế, Tổng Bí thư nhất trí với báo cáo và nhấn mạnh cần khắc phục ngay bằng quyết tâm chính trị cao hơn. Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến nghị quyết thành hành động và kết quả thực tế, đo lường bằng sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần làm việc quyết liệt, giữ vững khí thế đang có, không được phép chững lại. Hà Nội phải duy trì nhịp độ công việc mức cao, siết chặt kỷ cương, bảo đảm mọi quyết sách được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư lưu ý Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin của Trung ương, tạo ra những mô hình mới, cách làm mẫu cho cả nước. Đồng thời, thành phố cần đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí và khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về giám sát đợt 2, Tổng Bí thư cho biết sẽ tập trung vào 3 chuyên đề: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu quá trình giám sát phải bám sát thực tiễn, nhận diện đúng điểm nghẽn để tháo gỡ. Tinh thần giám sát là xây dựng, đồng hành để làm tốt hơn công việc, không gây áp lực hình thức hay làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.