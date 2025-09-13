Top 5+ dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà trọn gói giá tốt 13/09/2025 18:40

(PLO)- Bạn đang tìm giải pháp tổ chức sinh nhật cho bé vừa tiện lợi, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chuyên nghiệp và ấn tượng? Thay vì phải đau đầu chuẩn bị từ A – Z, nhiều phụ huynh lựa chọn dịch vụ tổ chức sinh nhật tại nhà trọn gói để mang đến cho con một ngày vui trọn vẹn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu Top 5+ đơn vị tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà giá tốt – nơi giúp bố mẹ yên tâm giao phó, để khoảnh khắc của bé thêm rực rỡ và đáng nhớ. Hãy cùng khám phá và chọn ra dịch vụ phù hợp nhất cho gia đình mình nhé!

Đặt tiệc Ngọc Thuận

Đứng đầu trong danh sách đơn vị tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà cho bé trọn gói giá tốt trong danh sách này là Đặt Tiệc Ngọc Thuận – đơn vị được nhiều phụ huynh tin tưởng khi muốn tổ chức cho con một buổi sinh nhật ấm cúng ngay tại nhà. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà, Ngọc Thuận mang đến thực đơn phong phú, nguyên liệu tươi ngon và hỗ trợ trọn gói từ trang trí, bàn ghế, chén dĩa đến đội ngũ phục vụ tận tâm.

Nhờ sự chỉn chu trong từng chi tiết, cha mẹ không cần lo lắng khâu chuẩn bị mà vẫn có thể dành trọn thời gian tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên con. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình mong muốn tiết kiệm thời gian nhưng vẫn mang đến cho bé một ngày sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa.

Thông tin liên hệ:

Website: https:///dattiecngocthuan.vn

Hotline: 0981.003.455 - 0963.995.861

Đặt Tiệc Naifood

Tiếp theo ở vị trí thứ 2 là Đặt Tiệc Naifood – lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình khi muốn tổ chức sinh nhật cho bé ngay tại nhà. Với quan niệm sinh nhật không chỉ là một bữa tiệc, mà còn là dịp để lưu giữ dấu ấn tuổi thơ của con, Naifood mang đến dịch vụ trọn gói giúp phụ huynh nhẹ gánh lo toan.

Từ việc xây dựng thực đơn hợp khẩu vị cả gia đình, thiết kế trang trí theo chủ đề bé yêu thích cho đến chuẩn bị bàn ghế, chén dĩa và đội ngũ phục vụ, mọi chi tiết đều được Naifood lo chu đáo. Nhờ vậy, cha mẹ chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên con, trong khi bé có một bữa tiệc sinh nhật ấm áp, rực rỡ và đầy ý nghĩa ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Thông tin liên hệ:

Website: http://naifood.com

Hotline: 0784.06.06.68

Menu 24H

Ngoài Đặt Tiệc Ngọc Thuận và Naifood ra thì Menu 24H là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn mang đến cho con một ngày sinh nhật trọn vẹn mà không phải lo lắng khâu chuẩn bị. Với dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà, đơn vị này cung cấp gói trọn gói từ thực đơn đa dạng, phong cách trang trí sinh động đến nhân sự phục vụ tận tình.

Ưu điểm nổi bật của Menu 24H là sự linh hoạt: phụ huynh có thể chọn các set menu phù hợp ngân sách, đồng thời tùy chỉnh chủ đề tiệc theo sở thích của bé. Nhờ vậy, không gian sinh nhật tại nhà vẫn giữ được sự ấm cúng nhưng vẫn chuyên nghiệp, giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian và bé có một ngày vui đáng nhớ.

Thông tin liên hệ:

Website: https://menu24h.com

Hotline: 0899.000.123

Nấu Tiệc Diệu Thảo

Khi nói đến dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà, nhiều phụ huynh nhắc ngay đến Nấu Tiệc Diệu Thảo – đơn vị luôn đặt sự tận tâm và chất lượng lên hàng đầu. Thay vì để cha mẹ phải loay hoay chuẩn bị từ món ăn, bàn ghế đến không gian trang trí, Diệu Thảo mang đến giải pháp trọn gói: thực đơn cân đối dinh dưỡng, không gian tiệc được trang trí theo sở thích riêng của bé và đội ngũ phục vụ giàu kinh nghiệm.

Điểm khác biệt của Diệu Thảo chính là sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, giúp buổi tiệc sinh nhật không chỉ gọn gàng, tiết kiệm thời gian mà còn ấm cúng và đầy kỷ niệm. Đây là lựa chọn lý tưởng để ba mẹ trao trọn niềm tin, biến ngày vui của con thành dấu ấn khó quên.

Thông tin liên hệ:

Website: https://nautiecdieuthao.com

Hotline: 0911.115.118

Az party

Khép lại danh sách, Az Party là cái tên đáng để phụ huynh cân nhắc khi tìm kiếm một dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà vừa tiện lợi vừa sáng tạo. Không chỉ đảm nhận khâu trang trí theo chủ đề bé yêu thích, từ những concept dễ thương như công chúa, siêu anh hùng đến phong cách hiện đại cá tính, Az Party còn chuẩn bị trọn gói bàn ghế, chén dĩa, backdrop và hệ thống âm thanh – ánh sáng nếu cần. Thực đơn đa dạng, phù hợp cả cho trẻ nhỏ lẫn người lớn, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, cũng là điểm cộng khiến nhiều gia đình yên tâm lựa chọn.

Điều khiến Az Party khác biệt nằm ở sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, luôn nỗ lực mang đến một không gian sinh nhật đúng với mong muốn của bé và sự thoải mái cho cha mẹ. Với sự đồng hành của Az Party, ngày vui của bé không chỉ trọn vẹn về hình thức mà còn trở thành kỷ niệm khó quên của cả gia đình.

Thông tin liên hệ:

Website: https://azparty.vn/

Hotline: 0909.231.116