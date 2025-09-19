TP.HCM cần bảo vệ nguồn nước ngầm 19/09/2025 15:36

(PLO)- Dù đã có nước sạch tới tận nhà, song nhiều hộ gia đình vẫn giữ thói quen sử dụng nước ngầm, gây hệ quả xấu cho hạ tầng, môi trường và sức khoẻ.

Hiện nay tại TP.HCM, nhiều nơi đã có đường ống cấp nước và đồng hồ nước được kéo đến gắn tại nhà, song người vẫn giữ thói quen dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, thậm chí để ăn, uống.

Mới đây, một kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) với 160 mẫu nước giếng khoan, nhưng kết quả chỉ có ba mẫu đạt các chỉ tiêu hóa lý, tương đương 1,88%. Trong đó, mẫu không đạt đa phần ở các: quận 12, Bình Tân, Tân Bình, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn (trước đây). Dù hiện nay chưa có đầy đủ cơ sở dữ liệu để đánh giá nước giếng khoan ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, nhưng dựa vào các chỉ tiêu về độ pH, sắt, amoni, vi sinh, kim loại nặng… Vì vậy, có thể xác định được rằng, việc sử dụng nước giếng khoan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Vì vậy, hiện nay chúng ta đang đứng trước thách thức bảo vệ nguồn nước. TP.HCM đã có một Đề án hạn chế sử dụng nước ngầm và đã, đang triển khai. Trước đây, TP.HCM khai thác nước ngầm tới 100.000m3/ngày đêm, hiện số lượng này đã giảm còn 36.000 m3/ngày đêm, sắp tới sẽ giảm xuống còn 30.000 m3/ngày đêm. Đó là một trong những phương án vừa giảm khai thác nước ngầm, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân.

SAWACO cho biết thời gian qua, lãnh đạo TP rất quan tâm vấn đề nước sạch cho người dân và đã chỉ đạo SAWACO đầu tư kinh phí rất lớn để mở rộng mạng lưới cấp nước ở nông thôn. Đến đầu năm 2017, 100% người dân ở TP đã được tiếp cận nguồn nước sạch, đưa TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất cả nước đạt được tỉ lệ này.

Để bảo vệ nguồn nước ngầm, từ năm 2018, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất đến năm 2025. Tuy vậy, việc quản lý trên thực tế gặp không ít khó khăn. Theo đánh giá của SAWACO, hiện có hai nhóm đối tượng sử dụng nước ngầm, gồm: doanh nghiệp và người dân. Riêng đối với SAWACO, công tác trám lấp giếng không còn khai thác được thực hiện liên tục theo đúng lộ trình giảm khai thác nước ngầm của UBND TP.