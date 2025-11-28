TP.HCM gỡ vướng định giá đất: Nhiều dự án tái khởi động cấp sổ 28/11/2025 07:17

(PLO)- Sau thời gian dài "đóng băng", nhiều dự án tại TP.HCM vừa được tháo gỡ pháp lý định giá đất, mở đường cho chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cấp sổ hồng.

Những ngày cuối năm, thị trường bất động sản TP.HCM đón nhận tín hiệu tích cực khi nút thắt lớn nhất là định giá đất đang được UBND TP.HCM và các sở, ngành quyết liệt tháo gỡ. Động thái này không chỉ khơi thông nguồn thu ngân sách mà còn giải tỏa cơn khát pháp lý cho hàng ngàn người mua nhà.

Điểm sáng nổi bật trong đợt tháo gỡ này là dự án Lotus Residences (phường Phú Thuận, quận 7 cũ) do Anh Tuấn Group làm chủ đầu tư. Đây là một trong 9 dự án hiếm hoi vừa được UBND TP.HCM chính thức tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý, bao gồm việc gia hạn chủ trương đầu tư.

Thông tin từ Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đã ban hành thông báo xác định nghĩa vụ tài chính cho toàn bộ quy mô dự án này với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng. Việc nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất được xem là bước ngoặt quyết định, bởi đây là điều kiện tiên quyết để dự án được triển khai xây dựng hợp pháp và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) cho cư dân.

Dự án được gỡ vướng pháp lý, chủ đầu tư tái khởi động dự án và người dân sẽ được cấp sổ.

﻿Ảnh: QH

Đại diện Anh Tuấn Group nhận định đây là quyết định có ý nghĩa then chốt, khẳng định tính minh bạch và đảm bảo dự án phát triển đúng quy định pháp luật.

Ngay sau khi pháp lý được khơi thông, ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy các hoạt động thi công đang diễn ra khẩn trương. Hạ tầng nội khu cơ bản đã hoàn tất, nhiều dãy nhà phố đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài.

Theo lộ trình được chủ đầu tư công bố, dự án dự kiến đón những cư dân đầu tiên về an cư vào quý I-2026. Đặc biệt, nhờ pháp lý đã hoàn chỉnh, việc cấp sổ hồng cho cư dân dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong quý IV-2026. Trong bối cảnh nguồn cung dự án có pháp lý sạch tại khu Nam Sài Gòn đang khan hiếm, sự trở lại của Lotus Residences được xem là một tín hiệu tái khởi động đầy khả quan cho thị trường.

Bên cạnh đó, Sở NN&MT TP.HCM cũng đang rốt ráo xử lý hồ sơ định giá đất cho nhiều dự án trọng điểm khác, đặc biệt là các dự án có tính chất phức tạp như BT hay chuyển đổi công năng.

Điển hình là dự án khu đô thị Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City) quy mô 30,1 ha. Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM đã chốt phương án giá đất với cách tính linh hoạt để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và nhà nước.

Cụ thể, phần diện tích đất hoán đổi (tương ứng với chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra làm hạ tầng tại Bình Khánh từ trước) sẽ được xác định giá tại thời điểm hoàn thành thu hồi đất năm 2008. Riêng phần diện tích còn lại sẽ áp dụng giá đất tại thời điểm giao đất năm 2017.

TP.HCM vẫn còn khoảng 100 dự án đang chờ thông báo tiền sử dụng đất. Ảnh: QH

Ngoài ra, dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (New City) - vốn chuyển đổi từ tái định cư sang thương mại - cũng đã được Sở NN&MT trình phương án thẩm định giá. Đối với các dự án vướng mắc tranh chấp như khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ), Sở đã tham mưu đề nghị Tòa án sớm đưa ra xét xử để tạo cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Được biết, trong những tháng cuối năm, TP.HCM đang ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm và đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, với tổng số tiền dự kiến thu về hơn 23.000 tỉ đồng, tạo đà hồi phục cho thị trường bất động sản năm 2025.