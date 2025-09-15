Chủ tịch UBND TP.HCM: Quan tâm đến việc thẩm định, xác định giá đất 15/09/2025 16:43

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thành phố quan tâm đến việc thẩm định, xác định giá đất, triển khai bảng giá đất nhằm tháo gỡ những khó khăn về đất đai cho doanh nghiệp.

Ngày 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Công an TP.HCM, Cục Thống kê TP… đã phát biểu ý kiến góp ý liên quan tình hình hoạt động chín tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm 2025.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tỉ lệ nhất trí cao (100%). Ảnh: THUẬN VĂN

Khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 sắp xếp cơ quan chuyên môn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm của TP.HCM có nhiều gam màu sáng, trong đó tăng trưởng GRDP đạt 7,8%. TP.HCM cũng thu ngân sách cao và đang tập trung quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải phóng các nguồn lực.

Môi trường đầu tư dần thông thoáng và nhiều nhà đầu tư đã trở lại, đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của TP.HCM trong thời gian qua. Đáng chú ý, đầu tư FDI đạt 7,73 tỉ USD trong chín tháng, tăng 40%; văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cho rằng bức tranh kinh tế - xã hội vẫn còn gam màu tối, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của TP.HCM. Theo ông, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đang chững lại nên cần quan tâm thúc đẩy vì sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng. TP.HCM vẫn đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức chống chọi với các cú sốc của thị trường còn chưa tốt.

Ngoài ra, việc sắp xếp bộ máy tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn tại cấp cơ sở, gây nhiều lúng túng ban đầu.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, trong ba tháng cuối năm, Chủ tịch TP.HCM đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong ba tháng cuối năm. Ảnh: THUẬN VĂN

Sở Nội vụ TP.HCM cần khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 việc sắp xếp cơ quan chuyên môn của TP.HCM, đồng thời triển khai có hiệu quả hoạt động 38 tổ địa bàn của Trung tâm hành chính công TP.HCM thực hiện hồ sơ phi địa giới hành chính.

Để phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng trên 8,5% năm 2025, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng cần thúc đẩy các động lực như giải ngân đầu tư công, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng và tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cùng đó, thúc đẩy các động lực mới như Trung tâm tài chính tại TP.HCM, xây dựng Cảng Trung chuyển quốc Cần Giờ, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số.

TP.HCM cũng cần tập trung làm lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa ba quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó.

Quan tâm công việc thẩm định, xác định giá đất

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu quan tâm công việc thẩm định, xác định giá đất, triển khai bảng giá đất để thực hiện các nhóm công việc, trong đó có giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn về đất đai cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng lưu ý yêu cầu tập trung cải cách hành chính. Khẩn trương lập tổ đặc nhiệm để kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các sở ngành và cấp cơ sở. Việc kiểm tra nhằm phát hiện những vấn đề trong thủ tục ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, xử lý dứt điểm…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy bên lề hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảng ủy UBND TP.HCM cũng sẽ lãnh đạo thực hiện tốt việc chuyển đổi số, số hóa tài liệu, quản lý và chuyển giao tài liệu, đảm bảo kết nối đi vào hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng, triển khai Đề án các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP hai con số trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam…

Tập trung xây dựng kế hoạch và hoàn thiện quy trình đầu tư để đảm bảo đạt chỉ tiêu phát triển 13.040 căn nhà ở xã hội được Thủ tướng giao trong năm 2025; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện...

Cạnh đó, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm đường phố, “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo lợi dụng không gian mạng.